Défilé annulé

La Ville n’exclut pas « d’ouvrir les livres » de Fierté Montréal

L’administration Plante n’exclut pas « d’ouvrir les livres » de Fierté Montréal et d’examiner de plus près la gouvernance de l’organisme, dans la foulée de l’annulation surprise et fortement dénoncée du défilé, dimanche dernier.