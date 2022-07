Nouveau règlement d’urbanisme

Laval veut plus de vert et moins de stationnement

Plus de verdissement, moins de stationnements, aucune nouvelle station-service et des commerces plus près des rues : la Ville de Laval présentera ce mercredi un nouveau règlement d’urbanisme qui la fera « entrer dans le XXIe siècle », estime le maire Stéphane Boyer.