La fauche par Aéroports de Montréal (ADM) d’un terrain en friche où un groupe citoyen avait répertorié 4000 plants d’asclépiades qui servent de nourriture aux papillons monarques fera l’objet d’une rencontre demandée par le ministre fédéral des Transports.

Nicolas Bérubé La Presse

« Notre gouvernement prévoit tenir une rencontre prochainement entre le ministre et l’aéroport pour discuter de la situation », a déclaré à La Presse mardi le cabinet du ministre des Transports, Omar Alghabra.

Selon le cabinet, le ministre Alghabra « a déjà écrit directement au PDG d’ADM pour lui faire part de ses préoccupations, réclamer des détails sur les prochaines étapes dans ce dossier et lui réitérer l’urgence de la situation. Notre bureau fait des suivis hebdomadaires avec ADM pour connaître leur plan et les empresser de progresser sur ce dossier ».

Le cabinet note qu’ADM a créé l’an dernier des espaces voués aux papillons monarques dans le parc écologique des Sources, près de l’aéroport Montréal-Trudeau. « C’est un bon début, mais nous réitérons à ADM qu’il doit en faire davantage. » Le ministère des Transports est propriétaire des terrains, loués depuis 1992 à ADM.

Élus insatisfaits

Les explications d’ADM concernant le récent fauchage d’un immense milieu naturel grand comme 10 terrains de football, riche en biodiversité, ne satisfont pas des élus québécois, qui demandent au gouvernement fédéral d’agir rapidement afin de protéger l’ensemble de ce « poumon urbain », dernier espace vert d’envergure non protégé dans l’île de Montréal.

« Pendant que les Québécois fêtaient la Saint-Jean-Baptiste, Aéroports de Montréal passait la tondeuse », a fustigé Marwah Rizqy, députée provinciale de Saint-Laurent, en point de presse mardi.

Mme Rizqy a noté qu’il est « faux » de dire que l’endroit fauché n’avait aucune valeur écologique. « Pour être allée marcher sur les lieux, il y a vraiment beaucoup d’oiseaux, beaucoup de biodiversité », a-t-elle dit.

PHOTO FOURNIE PAR TECHNOPARC OISEAUX Le « champ des monarques » avant la coupe

La zone de 19 hectares fauchée par ADM fait partie d’une immense zone verte de 200 hectares qui jouxte l’aéroport Montréal-Trudeau, et qui est « grande comme le parc du Mont-Royal », a-t-elle ajouté.

« C’est un des derniers terrains et ça agit pour tempérer les îlots de chaleurs qu’on observe partout à Montréal. Le gouvernement fédéral veut créer 15 parcs par province d’ici 2030, et pour Montréal, c’est le lieu idéal pour le faire, c’est le dernier lieu où on peut le faire. Si rien n’est fait, on va perdre cette occasion. »

PHOTO FOURNIE PAR TECHNOPARC OISEAUX Le « champ des monarques » après la coupe

Alexandre Boulerice, député fédéral de Rosemont–La Petite-Patrie et chef adjoint du Nouveau Parti démocratique (NPD), a quant à lui rappelé que la mission première d’ADM était d’exploiter un aéroport.

« Trouvez-donc les bagages de vos passagers, et après, vous vous occuperez des milieux humides et des espaces verts pour le bien-être des oiseaux et des monarques », a-t-il ironisé.

Le cabinet du ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, n’a pas répondu à la demande de réaction de La Presse, mardi.