Des secteurs seront à éviter dans la métropole cette fin de semaine notamment sur le pont Jacques-Cartier, l’autoroute 40 et dans l’échangeur Turcot, indique Mobilité Montréal.

Delphine Belzile La Presse

Le pont Jacques-Cartier sera complètement fermé le samedi 2 juillet entre 20 h 30 et 23 h 30. Les bretelles d’accès au pont se fermeront toutefois à 20 h. Des feux d’artifice auront lieu pour un hommage spécial à Prince, et il sera autorisé aux spectateurs de regarder les feux d’artifice sur le pont.

Pour des travaux d’inspection, la rampe d’accès de la R-132 Ouest du pont Honoré-Mercier vers Montréal fermera le dimanche 3 juillet à 21 h jusqu’au lendemain matin.

L’autoroute 40, entre la sortie 65 et l’échangeur des Laurentides, est fermée jusqu’au 4 juillet à 5 h. Les entrées du boulevard de la Côte-Vertu et de l’A-520 sont alors inaccessibles ainsi que les bretelles dans l’échangeur Décarie en provenance de l’A-15, de la R-117 sud et du boulevard Décarie. Les automobilistes sont invités à faire détour via la voie de desserte A-40 Ouest et le chemin Devonshire.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves sur l’A-40 du 30 juin au 4 juillet

Dans l’échangeur Turcot, ce sont les bretelles menant de l’A-15 Nord et de l’A-15 Sud au centre-ville qui sont fermées jusqu’à lundi 5 h. La bretelle menant du boulevard Pullman à la R-136 est également fermée selon le même horaire.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves dans l’échangeur Turcot jusqu’au 4 juillet

À 22 h samedi, il y aura fermeture complète du pont Pie-IX dans les deux directions, entre Montréal et Laval. La circulation est prévue de reprendre lundi matin à 5 h. Elle reprendra également à la sortie 6 du tunnel Ville-Marie qui a fermé jeudi soir à 22 h.

Les automobilistes devront aussi composer avec la fermeture de la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue George-Vanier et l’avenue Atwater toute la fin de semaine entre 8 h et 19 h.

En ce qui concerne la rive sud de Montréal, l’A-30 Ouest est toujours fermée à la hauteur de Grande Allée (sortie 69) jusqu’à lundi matin. À Boucherville, c’est la voie de desserte de l’A-20 Ouest dans l’échangeur au niveau de l’A-30 qui sera fermée à partir de vendredi 22 h 30 jusqu’à 5 h lundi matin.