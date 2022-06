À l’heure actuelle, 77 ménages montréalais n’ont toujours pas trouvé de logement en vue du 1er juillet, selon la mairesse Valérie Plante. Une douzaine d’entre eux sont hébergés par la Ville alors que des négociations entre les gouvernements fédéral et provincial empêchent la mise sur le marché de milliers de logements sociaux.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« On a accompagné 400 ménages depuis janvier », a dit Mme Plante en marge d’un point de presse inaugurant le nouveau square Philips, au centre-ville, lundi matin. La Ville a investi 4,3 millions en service d’urgence à l’hébergement cette année, a-t-elle ajouté.

Radio-Canada révélait plus tôt lundi que la construction et la rénovation de près de 6000 logements sociaux était en péril à Montréal en raison d’une mésentente entre les gouvernements provincial et fédéral. Dans une lettre envoyée à la fin du mois de mai à la présidente du Conseil du trésor du Québec, Sonia LeBel, Mme Plante dénonçait les délais dans ces discussions en cours depuis 2018.

La mairesse a réitéré ses doléances lundi. « Il y a une crise du logement. Le 1er juillet, c’est difficile. De savoir qu’il y a près de 6000 unités qui sont prises en otage, qui ne sont pas disponibles pour les citoyens, c’est inacceptable », a-t-elle martelé, soulignant qu’il y avait sans doute davantage de logements touchés ailleurs au Québec.

« Ça fait quatre ans qu’on dit au fédéral et au provincial qu’il faut trouver une solution », a lancé Mme Plante, visiblement excédée. « Ça m’est complètement égal c’est de la faute à qui, moi je veux qu’ils s’assoient les deux dans une pièce puis qu’ils n’en sortent pas tant qu’ils n’ont pas trouvé de solution. »

Les gouvernements du Québec et du Canada n’avaient pas donné suite aux demandes de La Presse au moment de publier ce texte.