Longueuil et Laval chapeauteront un sommet sur l’habitation

Dans le but de « mettre en place des solutions concrètes » pour combattre la crise du logement, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier et le maire de Laval Stéphane Boyer ont annoncé ce lundi la tenue d’un sommet sur l’habitation.

William Thériault La Presse

L’évènement réunira près de 300 personnes le 26 août prochain au Centre des congrès Sheraton de Laval. Des acteurs de plusieurs milieux seront présents pour l’occasion : maires et mairesses de grandes villes, autres élus municipaux, politiciens provinciaux et fédéraux, représentants du secteur institutionnel, groupes communautaires et conférenciers.

« Tout le monde municipal du Québec sera réuni, c’est une belle victoire de collaborer tous ensemble », s’est réjoui Stéphane Boyer, lors d’une conférence de presse tenue lundi avant-midi, derrière l’hôtel de ville de Longueuil.

Pendant le sommet, il prévoit se pencher sur la manière dont on peut « mieux contrôler l’explosion du prix des loyer », un problème qui touche désormais « l’ensemble du Québec ».

Catherine Fournier, quant à elle, souligne que pour atteindre une « abordabilité du marché » immobilier, au moins 620 000 nouvelles habitations doivent être construites au Québec d’ici 2030.

Pour le moment, le sommet doit uniquement se tenir cette année, mais les deux élus ouvrent la porte à réutiliser le concept « si c’est un succès ».