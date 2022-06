À partir d’aujourd’hui, et jusqu’au 7 août, les résidants, commerçants et visiteurs qui fréquentent le quartier gai pourront donner leur avis sur l’avenir du secteur, à l’occasion des activités du Forum du Village, organisé par la Ville de Montréal.

Isabelle Ducas La Presse

Au cours de la première phase de l’évènement, deux conteneurs métamorphosés en galerie d’information accueilleront ceux qui souhaitent s’informer et s’exprimer sur les enjeux du Village. Des panneaux présenteront les enjeux du quartier et les visions proposées pour le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est.

Puis, lors de la phase 2 du forum, qui aura lieu du 20 au 22 septembre, les idées et recommandations émises durant l’été par le public serviront de tremplin à trois journées de discussions et de réflexion avec les partenaires du milieu.

« Nous sommes très conscients des défis du secteur et nous voulons rester proactifs face aux préoccupations et souhaits de l’ensemble des actrices et acteurs du Village. Le Forum est une occasion unique de trouver, ensemble, des solutions aux enjeux du quartier », a indiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« J’encourage les résidants et les acteurs du secteur à participer à cette grande mobilisation, qui nous permettra de travailler tous ensemble pour bâtir le Village de demain, faire face à ses défis et miser sur son potentiel », a ajouté Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques, dans l’arrondissement de Ville-Marie.

« Parmi les objectifs, il y a l’aménagement de l’artère qui traverse le quartier et qui en est le cœur, dont nous voulons repenser l’aménagement en collaboration avec le milieu, avec l’objectif de mettre en valeur toute la richesse de ce quartier phare de Montréal. »

En effet, comme annoncé en février dernier, d’importants travaux de réseau d’eau et d’égouts auront lieu en 2024 rue Sainte-Catherine Est. L’arrondissement veut profiter du Forum sur rue pour explorer, avec la population, les questions entourant le réaménagement à venir de l’artère, et la façon de mieux répondre aux besoins de tous ceux qui fréquentent le Village ou y habitent.

La « brigade de Ville-Marie » fera aussi du porte à porte pour recueillir l’avis et l’opinion des résidants et des commerçants. Des entrevues individuelles sont également prévues pour rejoindre les populations vulnérables afin qu’elles se prononcent sur l’ensemble des thèmes abordés.