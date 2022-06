La livraison de 18 stations du Réseau express métropolitain (REM), dont celles du centre-ville, de l’Ouest-de-l’Île et de la Rive-Nord, devra à nouveau être repoussée. Il faudra finalement attendre jusqu’à la fin de 2024, le chantier étant encore durement affecté par des explosifs centenaires découverts dans le tunnel Mont-Royal en juillet 2020.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dans un communiqué publié lundi, le bras immobilier de la Caisse de dépôt indique que « d’importants défis posés par le tunnel Mont-Royal » ont forcé ses équipes à « repenser la séquence de tests et d’essais » pour le lancement du REM. On dit procéder ainsi pour « éviter de décaler la mise en service en 2026 ».

Ainsi, les antennes du centre-ville, de l’Ouest et de la Rive-Nord – qui devraient respectivement être livrées à l’automne 2023, au printemps 2024 et à l’automne 2024 – seront plutôt achevées à la fin 2024. Ensemble, ces trois segments représentent 18 stations. L’antenne de la Rive-Sud, comprenant notamment Brossard et la gare Centrale – est toutefois maintenue à l’automne 2022. Cette portion du REM, qui avait déjà fait l’objet d’un report, devait d’abord être inaugurée à la fin 2021.

Quant au tracé devant relier l’aéroport Montréal-Trudeau au centre-ville, CDPQ Infra dit travailler avec Aéroport de Montréal (ADM) afin « d’optimiser le nouvel échéancier ». Le groupe espère pouvoir « confirmer la date de mise en service de cette antenne cet automne ». Pour les antennes Deux-Montagnes et Anse-à-l’Orme, on souhaite aussi préserver une livraison à la fin 2024. Si la séquence prévoyant une mise en service des stations du sud au nord avait été maintenue, le REM n’aurait pas atteint Deux-Montagnes avant 2026, affirme-t-on.

Pour maintenir l’ouverture des antennes Deux-Montagnes et Anse-à-l’Orme en 2024, CDPQ Infra compte « inverser » la séquence de ses tests, en déployant les tests depuis son centre de Saint-Eustache, plutôt qu’à Brossard. Il sera alors possible d’éviter le tunnel Mont-Royal et de ne pas retarder les essais.

Impacts encore présents d’explosifs

En novembre 2020, la Caisse de dépôt avait annoncé à regret que l’ouverture de la branche située sous le tunnel Mont-Royal allait devoir être reportée de 18 mois à la suite d’une détonation « imprévue » en juillet. « On a eu une détonation imprévue lors du forage, le 21 juillet. Aucun travailleur n’a été blessé. La cause la plus probable, c’est un ancien trou de forage contenant des résidus d’explosifs, datant de la construction, entre 1912 et 1918 », avait résumé le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, lors d’une conférence de presse.

Selon les résultats de l’enquête, la détonation est survenue à la suite d’un contact thermique avec des résidus de nitroglycérine. En plus des dépassements de coûts, les méthodes de travail ont dû être rapidement modifiées. Par mesure de sécurité, les 30 000 trous de forage requis pendant les travaux ont dû être réalisés à l’aide d’une caméra et d’un système de contrôle à distance, par mesure de sécurité.

Il ne sera donc pas possible de débuter les tests requis de mise en service dans le tunnel avant l’été 2024. Au bureau de projet du REM, on indique que les « conditions générales de dégradation du mur central de la voûte du tunnel sous la rue McGill College » sont aussi responsables de ces échéanciers allongés, citant aussi les impacts toujours clairs de la COVID-19 en « main-d’œuvre et en approvisionnement ».

Dépassements de coûts en vue

Ces nouveaux retards entraîneront une hausse des coûts. La plus récente estimation de 6,9 milliards ne sera donc pas respectée, mais on ignore le coût final. Appelé à réagir lundi, le ministre des Transports, François Bonnardel, a indiqué que la situation du tunnel Mont-Royal était « très imprévisible ». « Oui, on aurait aimé avoir une livraison plus tôt, mais les impondérables et ces situations nous amènent à continuer d’appuyer la Caisse. Ça va prendre un peu plus de temps, mais on sera très fiers de la livraison de ce REM », a-t-il noté.

M. Bonnardel juge toutefois qu’il est « prématuré » de s’avancer sur les dépassements de coûts à envisager et, surtout, sur qui devra payer la facture. Le ministre des Finances, Eric Girard, aura des discussions avec CDPQ Infra à ce sujet dans les prochains jours.

L’équipe du REM a également souligné que des discussions sont en cours avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et Mobilité Montréal pour le maintien des mesures d’atténuation mises en place avec la fermeture complète de la ligne exo Deux-Montagnes et les entraves liées à la ligne exo Mascouche. Ces deux lignes de train de banlieue utilisaient le tunnel du mont Royal avant sa fermeture.

« Présentement, les services que nous offrons font le boulot. Et si on doit améliorer ces mesures dans les prochaines semaines, les prochains mois, sinon les deux prochaines années, on le fera », a dit M. Bonnardel.

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on précise que « le REM de l’Ouest est grandement attendu ». « Bien que nous comprenions les raisons invoquées par CDPQ, on espère qu’il n’y aura pas de nouveaux délais au projet », a évoqué lundi l’attacheé de presse Catherine Cadotte.

Avec La Presse Canadienne