Pour la deuxième fois en moins d’un mois, des orages violents ont touché de nombreuses régions du sud du Québec et de l’Ontario jeudi, causant des pannes électriques, des inondations, et d’autres dégâts. Un avant-goût des étés à venir, selon un météorologue d’Environnement Canada.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Erika Bisaillon La Presse

« On peut s’attendre à de plus en plus d’orages et de temps violents au cours des prochaines années », a assuré Maxime Desharnais, météorologue pour Environnement Canada. Les orages de jeudi surviennent quelques semaines après que d’autres violentes tempêtes aient balayé le sud du Québec et de l’Ontario le 21 mai, laissant des dégâts importants dans leur sillage.

Dans son dernier rapport sur les conséquences du changement climatique, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) note que « les aléas climatiques affectés par les changements hydrologiques, y compris […] les précipitations extrêmes et les tempêtes plus intenses, devraient s’intensifier » en Amérique du Nord.

Des milliers de pannes, des cultures ruinées

Au plus fort des pannes, plus de 40 000 clients étaient privés d’électricité, principalement à Montréal, dans les Laurentides, et en Montérégie. Vers 20 h 15, ce nombre était toutefois descendu à 32 200 clients.

Pierre Desjardins, propriétaire des Vergers Méli-Mélo à Saint-Joseph-du-Lac, dans les Laurentides, a confirmé que son verger a subi de gros dommages. « Le verger est détruit et les champs sont complètement inondés. La grêle n’est jamais la bienvenue dans nos champs, mais encore moins à ce temps-ci de l’année ! », a confié l’agriculteur, qui n’a jamais vu d’aussi gros grêlons de toute sa vie : « Ils étaient gros comme des 2 $ ! »

De son côté, Louis Marineau, de la Ferme Marineau à Laval, n’a pas subi les affres de la grêle, mais bien celles des pluies diluviennes. « Nos tout petits plants de fraises qu’on venait tout juste de planter pour l’année prochaine ont été arrachés et déterrés par la force des gouttes », s’est-il désolé.

Fortes accumulations de pluie et surverses à Montréal

« On a eu une fin de journée difficile », a admis Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, faisant référence aux fortes accumulations de pluie — au moins 40 mm sur une très courte période, selon Environnement Canada. Les averses ont surtout touché les secteurs centraux et l’ouest de l’île, a indiqué M. Sabourin. De l’accumulation d’eau a été constatée sur la chaussée en de nombreux endroits — et relayé sur les réseaux sociaux par des internautes.

De nombreux puisards ont été obstrués, et des points bas, comme des passages sous des viaducs, ont dû être fermés temporairement, a relaté le porte-parole de la Ville. Ça a notamment été le cas au rond-point l’Acadie, pourtant rénové en 2015 pour éviter les inondations. « L’évènement le plus important qu’on a eu, c’était dans le rond-point Acadie, on a dû fermer de 17 h à 19 h 40 la bretelle qui mène de la 15 Sud vers la Métropolitaine Est », a déclaré Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ).

Trois personnes ont dû être évacuées du secteur inondé par les équipes du MTQ assistées des policiers, a-t-elle ajouté, précisant qu’elles n’ont pas été blessées.

La Ville a également dû procéder à des surverses — et donc libérer de l’eau sans la traiter — pour soulager son système d’égouts, une opération que M. Sabourin a qualifiée de « rare ».

Des dizaines de sous-sols ont néanmoins été inondés, a déploré le porte-parole, sans pouvoir donner un nombre exact. Il a rappelé que les citoyens qui ont subi des dommages peuvent se tourner vers le bureau des réclamations sur le site web de la Ville de Montréal.

Les transports perturbés

En début de soirée, la Société de transport de Montréal (STM) a averti les usagers sur Twitter qu’une interruption de service touchait la totalité de la ligne bleue, et ce, en raison d’infiltration d’eau à la station Outremont, a précisé une porte-parole. Un service de navette a été mis en place entre les stations Snowdon et Saint-Michel, et le service a pu être rétabli vers 20 h.

« L’alerte de foudre en vigueur pourrait perturber l’horaire des vols, les opérations au sol et la livraison des bagages », a quant à elle indiqué l’Aéroport international Montréal-Trudeau sur la même plateforme vers 16 h.

« On a eu plusieurs appels […], mais on n’a pas d’intervention confirmée », a indiqué George Bele, du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) peu avant 18 h. Ces citoyens et des systèmes d’alarme ont signalé des dégâts d’eau et des problèmes électriques, mais l’intervention des pompiers n’a pas été nécessaire autrement que pour aider à pomper de l’eau hors des sous-sols.

Photo Alain Roberge, la presse

Photo Philippe Boivin, la presse L’orage a pris par surprise plusieurs piétons et cyclistes à Montréal.

Photo Philippe Boivin, la presse

Photo Philippe Boivin, la presse

PHOTO MARTIN tremblay, la presse

« Une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles. »

Environnement Canada a lancé des alertes d’orages violents et potentiellement mortels pour de nombreuses régions du sud du Québec et de l’Ontario en début d’après-midi jeudi.

« Les météorologues d’Environnement Canada surveillent un orage très dangereux pouvant produire des rafales destructrices, de la grêle de la taille d’une balle de baseball ou plus et de la pluie forte », a indiqué l’agence fédérale dans son avertissement pour Montréal. « Il s’agit d’une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles. »

Environnement Canada a également diffusé une alerte de tornade pour Mont-Laurier, qui ne s’est pas concrétisée. Les autres régions touchées par des alertes d’orages violents vont de Windsor, dans la pointe du sud de l’Ontario, et suivent grossièrement les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent jusqu’au Saguenay.

Photo Martin Tremblay, LA PRESSE

Selon M. Desharnais, d’Environnement Canada, les municipalités de Saint-André-D’Argenteuil et Pointe-Calumet ont été les plus touchées par la grêle. « Pointe-Calumet avait reçu des grêlons de plus de 5 cm en fin d’après-midi. »