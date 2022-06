Sabrina Gatt près du trou de plus de 2 m de profondeur dans lequel elle est tombée le 3 juin

Sabrina Gatt allait tout bonnement se chercher un café près de chez elle. Mais sa sortie a pris une tournure dramatique lorsqu’elle est tombée, en traversant un chantier, dans un trou de sept pieds de profondeur au-dessus duquel une simple planche avait été déposée.

Isabelle Ducas La Presse

Elle a vécu le cauchemar de bien des piétons : la planche a cédé, et la trentenaire a été blessée en chutant.

C’était le 3 juin dernier, à l’intersection du boulevard Crémazie et de la rue Saint-Denis. Elle a été conduite en ambulance à l’hôpital.

Selon les docteurs, j’ai eu beaucoup de chance de sortir indemne de ce gouffre. Je n’ai rien eu de cassé, mais cela aurait pu être pire. Sabrina Gatt

Elle dit avoir d’importantes douleurs au dos, aux hanches et aux jointures.

« Je suis sous observation médicale, dit-elle. Le gouffre dans lequel je suis tombée avait de nombreux débris de travaux, des barres de métal et des clous sur les planches. Le pont de bois, qui était en fait une simple planche, était manifestement en mauvais état et non conforme. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le trou dans lequel Sabrina Gatt est tombée

Selon Mme Gatt, la police est intervenue après son accident pour bloquer ce passage pour les piétons et leur indiquer d’emprunter le trottoir situé de l’autre côté de la rue. Mais elle s’inquiète toujours de la sécurité déficiente autour de ce chantier.

Elle a porté plainte au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et auprès de l’ombudsman de la Ville.

Mais elle veut surtout dénoncer la situation parce qu’elle craint que d’autres passants ne soient blessés.

« Il y a eu négligence. Je veux que la Ville soit sensibilisée, qu’elle reconnaisse sa responsabilité et qu’elle s’assure que les chantiers de ses mandataires soient sécuritaires, demande Sabrina Gatt. Je ne veux pas que la même chose arrive à quelqu’un d’autre. Ça m’a fait tellement peur ! »

À qui la faute ?

C’est l’entreprise Michaudville qui effectue des travaux de réfection d’aqueduc à cet endroit pour le compte de la Ville de Montréal.

Le directeur général de l’entreprise, Sylvain Phaneuf, n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue au sujet de la sécurité sur son chantier.

Il a également été impossible d’obtenir des explications de la Ville de Montréal sur les mesures prises pour sécuriser l’endroit.

La directrice générale de l’organisation Piétons Québec, Sandrine Cabana-Degani, se demande s’il y a eu une inspection de la part de la Ville pour s’assurer que les aménagements étaient sécuritaires.

Lorsqu’il y a des chantiers à Montréal, il y a une obligation de prévoir un corridor pour les piétons, mais encore faut-il que l’infrastructure en place soit sécuritaire. Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de l’organisation Piétons Québec

Elle rappelle qu’un accident se produisant sur la route, mais qui n’implique pas de véhicule, n’est pas considéré comme un accident de la route par la Société de l’assurance automobile du Québec, ce qui empêche les piétons comme Sabrina Gatt de recevoir une indemnisation. « Il faut se tourner vers la Ville pour tenter d’être indemnisé », observe Mme Cabana-Degani.

Un comité de travail vient cependant d’être créé par Québec pour se pencher sur la question, indique-t-elle.