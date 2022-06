Espoir pour les résidents des quartiers centraux de Montréal qui surprennent des gens uriner ou déféquer aux abords de leur maison ou de leur cour : l’ajout de toilettes chimiques dans les parcs… ça marche.

Louise Leduc La Presse

C’est ce que relève l’Ombudsman de la Ville de Montréal, Nadine Mailloux dans son rapport annuel diffusé lundi qui évoque entre autres choses le problème occasionné par la fréquentation élevée des parcs qui manquent d’installations sanitaires.

L’Ombudsman dit avoir reçu beaucoup de plaintes de citoyens « au sujet d’individus urinant et déféquant sur leurs terrains ou dans leurs stationnements, sur la présence de papiers mouchoirs souillés non jetés à la poubelle ou d’odeurs nauséabondes ».

« Tout y est. Longues files d’attente pour accéder aux quelques installations sanitaires, quantité réduite de toilettes disponibles et toilettes chimiques jugées insalubres sont parmi les motifs invoqués pour expliquer le phénomène. »

À certains endroits, il y a bien des toilettes chimiques, mais elles ne sont pas nettoyées assez fréquemment, « ce qui dissuade les gens de l’utiliser ».

Dans son rapport, l’Ombudsman de la Ville de Montréal dit qu’après discussion avec les responsables de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, une toilette chimique a été installée dans le parc des Carrières, « réglant instantanément les problèmes dans ce secteur ».

« Une problématique similaire est réglée de la même façon par l’arrondissement de Ville-Marie, au nord du parc Jeanne-Mance. »

Au total, l’Ombudsman de Montréal a enregistré en 2021 un nombre record de plaintes, avec 2365 dossiers traités.

Arrivent en tête de liste les plaintes relatives aux travaux publics, suivis des services aux citoyens et des nuisances de tous ordres.

Notons que l’une des plus grosses crises à Montréal – la crise humanitaire de l’itinérance autochtone et inuite dans le secteur Milton-Parc – a déjà fait l’objet d’un rapport distinct et de recommandations « qui appellent les autorités et surtout la Ville de Montréal à passer à l’action »