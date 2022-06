Dans un contexte de rareté de logements abordables dans le Grand Montréal, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé la construction de 60 000 logements abordables et pérennes d’ici 10 ans.

Henia Ould-Hammou La Presse

« On veut avoir une façon de contrôler l’abordabilité pour ne pas reproduire les mêmes erreurs », a-t-elle affirmé en conférence de presse mercredi matin, à Montréal. Elle n’a pas souhaité définir le coût moyen d’un logement abordable.

Accompagnée d’une dizaine de partenaires et du vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, Benoit Dorais, elle a annoncé cette « offensive majeure » pour pallier le manque de logements abordables qui agite la métropole. M. Dorais a confirmé que le premier projet de logement naîtra cet été et qu’une série de projets pilotes sera ensuite réalisée dès cet automne.

Ces projets comporteront deux volets, dont le développement de nouveaux modèles de financement et la mise en place d’une initiative pour « sortir des logements existants du marché privé » afin d’en « préserver l’abordabilité de façon pérenne ».

« Maintenant, il faut étendre la formule gagnante », a déclaré le vice-président du comité exécutif.

Cette mobilisation de partenaires privés, financiers et communautaires serait « historique » selon Mme Plante. « Ce sera le plus important chantier en habitation abordable du 21e siècle à Montréal ».

Des besoins criants

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) prévoit l’arrivée de 243 000 nouveaux ménages d’ici 2041 dont 105 000 sur l’île de Montréal. Et la pandémie n’a fait qu’« augmenter le taux d’inoccupation sur l’île de Montréal ».

En parallèle, selon les chiffres de l’organisme, les hausses du loyer n’ont jamais été aussi élevées qu’au début des années 2000. Le prix de l’immobilier résidentiel est en hausse constante. Selon la CMM, il a « augmenté deux fois plus rapidement que le revenu des ménages ».

Plusieurs familles montréalaises se retrouvent donc dans l’incapacité de trouver un logement qui corresponde à leur revenu.

Les jeunes montréalais ne seraient pas non plus à l’abri de cette crise de logements. Selon une étude de l’organisme Youthful Cities, les jeunes de 15 à 29 ans n’ont pas les moyens financiers de se loger dans une grande ville canadienne. Cette annonce de Mme Plante arriverait donc à point nommé.