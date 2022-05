Un regroupement de promoteurs, d’architectes et d’urbanistes propose de densifier le secteur Bridge-Bonaventure, près du centre-ville, en y construisant 7500 logements, tandis que la Ville de Montréal en prévoit plutôt 3800 dans ce quartier.

Isabelle Ducas La Presse

Le groupe de 10 firmes actives dans le domaine de l’immobilier, qui s’est donné le nom de Vision Bridge-Bonaventure, a présenté mardi son projet de développement, en affirmant vouloir combattre la pénurie de logements, lutter contre les changements climatiques en décourageant l’étalement urbain et permettre à de nombreux citoyens et familles de rester ou de revenir vivre en ville.

« La vision proposée permettra d’avoir un impact positif sur le plan de la densification en créant plus d’espaces pour les parcs et les parcours riverains, de même que les aménagements collectifs et culturels », soutient Louis T. Lemay, président de la firme de design et d’architecture Lemay dans un communiqué.

« Nous avons la responsabilité de tenir compte de ces enjeux très d’actualité. L’introduction de bâtiments en hauteur est donc nécessaire aux fins de permettre un maximum de dégagement au sol au profit de la qualité du milieu de vie, » ajoute Brian Fahey, de Fahey & Associés, une firme d’urbanisme, d’architecture de paysage et de design urbain.

Le projet prévoit plus de 7500 nouveaux logements dans les secteurs de la Pointe-du-Moulin, les bassins Peel et Wellington et le triangle de la Pointe-Saint-Charles, incluant 1400 logements familiaux et 20 % de logements sociaux.

Selon les promoteurs, leur plan a un coefficient d’occupation au sol moyen de 4,2. Il est donc inférieur à celui du centre-ville (12), de Griffintown (10,5) et du secteur en développement de Radio-Canada/Molson (6).

Leur vision inclut aussi l’implantation d’une zone d’innovation pour la recherche et le développement d’entreprises liées aux technologies propres, une nouvelle station du REM, le réaménagement de la rue Bridge, une diversité de services publics et privés à proximité et le réaménagement des abords des quais à des fins collectives et récréotouristiques, dans la continuité du canal de Lachine et du Vieux-Port.

Consultations

Vision Bridge-Bonaventure lance aujourd’hui un processus consultatif auprès des groupes communautaires et économiques, ainsi que des citoyens. Un évènement portes ouvertes pour présenter leur projet aura lieu dès ce soir et sera suivi de rencontres individuelles avec des parties prenantes au cours des prochaines semaines.

Selon le groupe, la démarche consultative permettra d’alimenter la discussion en prévision de la consultation publique sur le plan directeur du secteur que tiendra l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) au début de l’automne.

En mars dernier, la Ville de Montréal a présenté son plan pour le secteur, qui prévoit 3800 nouvelles unités, dont 1270 logements sociaux et abordables ainsi que 320 logements familiaux. On propose 48 hectares de nouveaux espaces verts publics et cinq kilomètres de berges, le long du fleuve et du canal de Lachine, en plus d’une douzaine de kilomètres de voies cyclables.

La Ville veut tripler le nombre d’emplois dans le quartier pour qu’il atteigne 6500.

Le projet n’inclut pas le stade de baseball que certains promoteurs imaginaient dans le secteur du bassin Peel.

Après le dévoilement du projet de la Ville, des promoteurs avaient dénoncé sa faible densité ; ils affirmaient alors pouvoir construire entre 12 000 et 15 000 logements dans le secteur.