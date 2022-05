L’administration de Catherine Fournier veut donner plus de place aux piétons cet été. Un tronçon de la rue Saint-Charles Ouest sera entièrement piétonnisé entre les rues Saint-Sylvestre et Saint-Jacques, dans le Vieux-Longueuil, une première pour la municipalité.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

La circulation automobile y sera entièrement interdite du 23 juin au 2 octobre. « C’est la toute première fois qu’on aura une rue complètement piétonne. Dans les deux dernières années, il n’y avait qu’une voie piétonne, donc on veut vraiment s’assurer de maximiser nos conditions de succès, et apprendre de l’expérience de cette année », confie la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, en entrevue à La Presse.

Si tout se passe bien cet été, Mme Fournier entend répéter l’expérience dans les prochaines années de manière plus permanente, quitte à développer d’autres potentiels secteurs piétonniers. « À terme, c’est certain qu’on va envisager d’analyser la possibilité d’élargir le tronçon dans les prochaines années, et d’évaluer s’il y a des possibilités dans d’autres arrondissements », explique la jeune élue.

Elle dit se réjouir que le mouvement de la piétonnisation gagne plusieurs villes au Québec, dont Montréal, mais aussi Terrebonne ou encore Rouyn-Noranda. « On s’est beaucoup inspirés de ce qui se fait ailleurs, confie-t-elle. On voit à chaque année que le pourcentage d’appréciation est en augmentation. Ça montre de plus en plus aux commerçants et aux gens qui ont des inquiétudes que ça fonctionne. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Catherine Fournier

Au comité exécutif de la Ville, le responsable du développement économique, Sylvain Joly, a assuré « que la circulation locale sur la rue Saint-Jean sera maintenue en tout temps, à l’intersection de Saint-Charles Ouest ». La Ville s’engage aussi « à soutenir les commerçants en émettant les permis de terrasses saisonnières dans un délai de cinq jours, puis à autoriser les aménagements de terrasses sur trottoirs dès maintenant, et ceux sur rue à compter du 23 juin, date du début de la piétonnisation », a renchéri M. Joly.

Des « défis logistiques »

Longueuil reconnaît toutefois que plusieurs « défis logistiques » se posent, dont la livraison par camion dans certains commerces et la collecte des matières résiduelles. « Là encore, on a regardé ce qui se fait dans d’autres villes pour en tirer des leçons », dit Catherine Fournier, qui a d’ailleurs tenu une rencontre lundi avec les commerçants de la rue Saint-Charles Ouest. « Leur grosse préoccupation, c’était qu’on piétonnise sans animation particulière. Mais on va avoir un dynamisme pour toutes les tranches d’âge », assure-t-elle.

Outre la piétonnisation, Longueuil profitera en effet de l’occasion pour allonger 1 million afin d’animer davantage ce secteur de la rue Saint-Charles Ouest, qui doit notamment accueillir la fête nationale le 23 juin prochain au parc St. Mark.

En tout, l’administration prévoit organiser une cinquantaine « d’activités et de spectacles » dans le quartier durant la saison estivale. Du mobilier urbain, du marquage au sol, des supports à vélos et des terrains de pétanque seront par ailleurs intégrés au tronçon. Une campagne d’achat local « favorisant le soutien aux commerçants » sera aussi inaugurée dans les prochaines semaines.

Au début d’avril, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait annoncé que dix tronçons de rues montréalaises seraient réservés exclusivement aux piétons au cours des trois prochains étés, grâce à un investissement de 12 millions de la Ville.