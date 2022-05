Le petit rorqual aperçu à Montréal s’est déplacé hors du chenal Le Moyne jusque dans le fleuve. Il se trouve désormais près de l’île Sainte-Hélène, en face de la sculpture Trois disques.

Lila Dussault La Presse

Le cétacé a été observé pour la première fois dimanche dans le chenal Le Moyne, un mince plan d’eau séparant l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame, près du pont Jacques-Cartier, à Montréal.

Dès lundi, le Groupe de recherche et d’intervention en mammifères marins (GREMM) a mis sur pied un « plan de surveillance et de vigilance ». Des bénévoles et spécialistes du GREMM travaillent actuellement à évaluer l’âge du cétacé, son état de santé, et à établir un plan pour la suite des choses, selon Robert Michaud, directeur scientifique. La navigation sur le fleuve Saint-Laurent a été avertie de la présence de la baleine.

Un petit rorqual peut mesurer de 6 à 9 mètres. Celui-ci se trouve à plus de 400 kilomètres de son habitat naturel, dans l’estuaire ou le golfe du Saint-Laurent.

Les raisons de la remontée du mammifère à Montréal sont pour l’instant inconnues des chercheurs. L’animal pourrait s’être perdue en chassant des proies, par exemple. Au printemps 2020, une baleine à bosse, beaucoup plus grosse, avait aussi été aperçue à Montréal, suscitant l’émoi de la population, en plein début de pandémie.

Elle avait finalement été retrouvée échouée à Varennes. La cause exacte de sa mort soudaine n’avait pas pu être confirmée par nécropsie. Elle aurait pu avoir été heurtée par un bateau.

Le dernier petit rorqual a avoir été observé en amont de Québec se trouvait à Lévis, en 2018.

Plus de détails à venir.