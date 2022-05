En prenant les rênes du REM de l’Est, avec le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal a « sauvé le projet », estime la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Isabelle Ducas La Presse

« On n’a pas abandonné le projet, on a sauvé le projet. Parce que dans sa forme initiale, le projet s’en allait dans un mur », a lancé la mairesse, jeudi, en prenant la parole devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Mme Plante était questionnée par Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM, qui faisait preuve de scepticisme et se demandait si le projet verrait vraiment le jour, ou si on ne venait pas de « jeter le bébé avec l’eau du bain ».

« Le REM tel qu’il était proposé ne faisait pas l’affaire. On l’a confié à un nouveau groupe en lui demandant de faire une nouvelle proposition. Si je fais un sondage, il n’y a personne qui croit que ça va arriver rapidement », a souligné M. Leblanc, rappelant la saga du Service rapide par bus (SRB) Pie-IX, qui n’est toujours pas en fonction, après plusieurs années de retard.

« Je suis convaincue que ce projet va se faire. Il a été modifié, transformé, mais vous avez raison de dire qu’il faut livrer », a répondu Valérie Plante, admettant qu’il y aura une forte pression pour que le projet progresse vite.

Maintenant que la CDPQ Infra s’est retirée du projet, le REM de l’Est est piloté par le ministère des Transports du Québec (MTQ), la Société de transport de Montréal (STM), l’Autorité régionale de transport de Montréal (ARTM) et la Ville de Montréal.

La mairesse a rappelé que ce quatuor avait réussi à obtenir le financement nécessaire au prolongement de la ligne bleue : le budget de 6 milliards pour ce projet a été confirmé en mars.