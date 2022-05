La Société de transport de Montréal (STM) réclame 147 000 $ aux trois hommes qui ont vandalisé la verrière de Marcelle Ferron à la station de métro Champ-de-Mars en 2019.

Alice Girard-Bossé La Presse

En juin 2019, la grande verrière de verre antique réalisée par Marcelle Ferron pour l’édicule du métro Champ-de-Mars a été gravement vandalisée. Trois hommes ont détruit et endommagé 11 vitraux à l’aide de roches se trouvant sur le parterre de la place des Montréalaises.

Deux des trois hommes, Kayo Taylor et Rohan Daniel Golding, sont accusés de méfait, mais demeurent introuvables. Le troisième homme était âgé de 17 ans au moment des faits, il n’est donc pas visé par les accusations.

Photo PATRICK SANFAçOn, archives la presse

La verrière, datant de 1968, est un don du gouvernement du Québec. Le site de la STM résume l’œuvre ainsi : « Visible de l’intérieur et de l’extérieur de la station, cette gigantesque verrière non figurative attire le regard des voyageurs. L’extrême fluidité du verre participe à un jeu de couleurs mobiles où le rouge, le jaune, le bleu, le mauve et le vert prennent vie. »

En plus de celle du métro Champ-de-Mars, Marcelle Ferron a créé deux autres verrières très connues dans l’espace public, celle du métro Vendôme et une autre au palais de justice de Granby.

Avec André Duchesne, La Presse