(Québec) La mairesse de Montréal Valérie Plante était « ravie » de la proposition de la Caisse de dépôt sur le projet du REM une semaine avant de mettre à mort le projet de transport collectif, s’étonne le PDG de l’institution financière, Charles Émond.

Charles Lecavalier La Presse

« J’ai appris il y a 10 jours du gouvernement qu’il y a eu un appel de la mairesse comme quoi elle voulait faire un autre projet. La dernière conversation, il y a deux, trois semaines avec elle, elle était ravie avec la proposition écrite qu’on lui avait soumise. Elle avait une place à la table », a souligné M. Émond mardi lors d’une rare mêlée de presse avec les médias, en marge de l’étude des crédits budgétaires du ministère des Finances.

M. Émond affirme qu’il n’est pas du tout amer de la façon dont les choses se sont passées. Mais il ajoute que le nouveau projet devra renoncer au nom « REM de l’Est », une marque déposée de la CDPQ.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Charles Émond

Lundi, le premier ministre François Legault a annoncé officiellement, avec la ministre Chantal Rouleau et la mairesse de Montréal Valérie Plante, que CDPQ Infra se retirait du développement du projet de REM de l’Est, qui est désormais sous la responsabilité du gouvernement.

M. Émond souligne que Mme Plante a parfaitement le droit de « changer d’idée pour faire un autre projet ». Mais a-t-elle prise cette décision dans l’intervalle d’une semaine entre la conversation avec M. Émond, où elle était « ravie », et son appel au bureau du premier ministre pour mettre fin au projet, où a-t-elle plutôt manqué d’honnêteté ? « Je ne peux pas lire dans sa tête, elle ne m’a pas rappelé », a-t-il dit.

100 millions pour les études

Le PDG a également confirmé que le gouvernement du Québec lui remboursera une somme de près de 100 millions pour compenser les coûts de CDPQ Infra, qui livrera en échange toutes les études qu’elle a réalisées.

« On n’est pas sorti du REM de L’Est, on n’a pas embarqué dans le nouveau projet » a-t-il affirmé. Il a d’ailleurs appris que ce « nouveau projet » allait desservir d’autres régions, Laval et Lanaudière. « Je ne pense pas qu’on peut appeler ça torpiller. Elle a décidé d’aller vers un autre projet. […] Il ne pourra pas s’appeler le REM de l’est, parce que c’est une marque déposée de la Caisse », a-t-il dit.

Plus d’argent dans le PQI

Puisque le gouvernement du Québec sera maintenant responsable du projet de transport collectif, il devra trouver de la place dans ses livres comptables pour son budget de 10 milliards. Le ministre des Finances Eric Girard n’y voit aucun problème.

« S’il est nécessaire d’ajouter 10 milliards au Plan québécois des infrastructures pour quelques projets que ce soit, le prochain gouvernement, le prochain ministre des Finances aura la capacité de le faire. Parce que le bilan est excellent », a-t-il dit durant l’étude des crédits.

Il ne veut pas toutefois annoncer aujourd’hui que le budget du PQI sera rehaussé puisque nous sommes « avant les élections ». Mais il y a de la place pour augmenter « significativement » les budgets dans le budget de 2023, a-t-il souligné. « Il n’est pas question de couper dans le PQI ».