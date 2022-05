Un incendie lié à un problème électrique dans un local de la station Lionel-Groulx a causé un arrêt de service sur trois lignes du réseau de métro de la STM mardi après-midi.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Dans un tel cas, « il faut évacuer plus largement les tronçons, il faut interrompre le service et il faut évacuer les stations » le temps de dissiper la fumée, a expliqué Philippe Déry, porte-parole de la STM.

Le service a été interrompu sur la ligne verte entre les stations Berri-UQAM et Angrignon, la ligne orange entre Berri-UQAM et Plamondon, et sur la ligne bleue entre Snowdon et Parc.

« Un service de navette provisoire a été mis en place en surface pour pallier l’interruption de service », a précisé M. Déry. Une quarantaine d’autobus ont été mobilisés.

Des agents du SPVM ont aussi été déployés aux stations Lionel-Groulx, Berri-UQAM, et Parc pour aider à l’évacuation de foules, a déclaré un porte-parole du service de police. Un employé de la STM a été incommodé par la fumée, mais personne d’autre n’a été blessé.

Le service a repris graduellement sur les lignes orange et bleue vers 17 h. Initialement prévue pour 16 h, la reprise du service a été repoussée plusieurs fois sur la ligne verte. Elle était prévue pour 18 h aux dernières nouvelles. « Nos équipes sont sur place et tous les efforts sont mis afin d’assurer un retour du service le plus rapidement possible », a indiqué la STM sur Twitter.