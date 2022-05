Protection des milieux naturels

Le Grand Montréal protégera 22 % du territoire

Le Grand Montréal s’apprête à protéger 22,3 % de son territoire, en milieux terrestres et humides, en y interdisant toute construction, tout ouvrage, tous travaux ou toute activité, notamment dans le but d’augmenter la canopée et de préserver des espèces menacées, telles que la rainette faux-grillon, dont l’habitat sera préservé en totalité.