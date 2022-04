Un anneau géant pesant plus de 23 000 kilogrammes et faisant 30 mètres de diamètre sera installé en plein cœur du centre-ville de Montréal, sur l’esplanade de la Place Ville Marie, en juin prochain. L’équipe de l’architecte paysagiste à l’origine du projet, Claude Cormier, travaille sur ce projet de 5 millions depuis près de deux ans.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Ce qu’on voit souvent à Montréal, ce sont des aménagements urbains temporaires. Mais là, c’est un projet permanent. C’est là pour rester, et surtout pour redynamiser le centre-ville, après deux ans de pandémie et de délestage », lance M. Cormier, en entrevue avec La Presse.

Il affirme que l’anneau « s’inscrit dans l’axe emblématique de l’avenue McGill College où s’alignent Place Ville Marie, l’Université McGill, l’ancien hôpital Royal Victoria et le Parc du Mont-Royal, révélant ainsi plus de 200 ans d’histoire de notre ville ». « Ça vient aussi compléter de belle façon ce qui a déjà été fait à la Place Ville Marie, où ils ont déjà investi 200 millions en travaux de réfection, de rajeunissement », remarque-t-il au passage.

En décembre 2020, La Presse avait révélé que l’architecte paysagiste avait été mandaté par les propriétaires de Place Ville Marie pour travailler sur cet immense projet d’installation artistique, baptisée L’Anneau/The Ring. À l’époque, il faisait encore l’objet de consultations auprès des autorités municipales, soit le comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie.

Faite en acier et conçue par la firme québécoise Marmen, basée à Trois-Rivières, la structure de 30 mètres de diamètre sera suspendue à plusieurs mètres au-delà du sol, à l’entrée principale de l’Esplanade de la Place Ville Marie, au-dessus de « l’escalier monumental » construit au même endroit. Son installation est prévue en juin prochain, puis l’anneau sera entièrement illuminé à partir de septembre.

On voulait vraiment profiter du retour des vacances et de la rentrée culturelle, en septembre, pour marquer le coup, avec le début de l’illumination. Claude Cormier, architecte paysagiste

Digne des « grandes métropoles »

Chez Ivanhoé Cambridge, l’entreprise qui détient la Place Ville Marie, on s’est réjoui mardi de pouvoir aller de l’avant avec le projet. « Avec cette installation artistique magistrale, nous ancrons notre présence au Québec et posons un geste fort pour le dynamisme du centre-ville de Montréal, tout en positionnant l’Esplanade comme un lieu de rencontre urbain digne des grandes métropoles du monde », a indiqué sa présidente et cheffe de la direction, Nathalie Palladitcheff.

Son groupe souhaite faire de l’anneau un lieu de rassemblement et une « connexion forte » avec la croix déjà illuminée du mont Royal. Le tout survient alors que l’avenue McGill College, sur laquelle l’anneau offrira des vues, doit subir une véritable cure de jouvence au cours des prochaines années, tel que promis par l’administration Plante.

Une place publique entièrement piétonne doit notamment y voir le jour à terme et divers aménagements urbains y seront aménagés. Les travaux du Réseau express métropolitain (REM) ont toutefois retardé la livraison du projet final, dans certains secteurs.

Biens connus à Montréal, Claude Cormier et ses associés sont aussi à l’origine boules multicolores qui ont été très remarquées et appréciées dans le Village. L’installation a duré de 2011 à 2019. Au-delà de ce projet, plusieurs places montréalaises et torontoises portent aussi la marque de Claude Cormier.