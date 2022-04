Les vélos de BIXI Montréal seront de retour dès mercredi à Montréal, soit deux jours plus tôt que prévu. L’organisme annonce du même coup avoir ajouté 490 vélos électriques, 31 stations et 765 points d’ancrage supplémentaires.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ce retour précipité du vélo-partage arrivera donc à point pour le long week-end de Pâques qui se profile dans la métropole. En ce début de saison, BIXI Montréal affirme n’avoir « jamais » compté « autant de nouveaux utilisateurs » depuis sa création, avec des hausses de 326 % par rapport à 2020 et 195 % par rapport à 2019, qui avait déjà constitué une année record. À ce jour, on enregistre aussi 50 % de ventes d’abonnements présaison en plus par rapport à l’an dernier.

Selon l’organisme, ce sont surtout les vélos à assistance électrique qui ont contribué de façon marquée à cette hausse significative d’usagers. L’an dernier, BIXI a en effet recensé pas moins de 1,3 million de déplacements à vélo à assistance électrique.

BIXI a donc choisi cette année d’ajouter une trentaine de nouvelles stations électriques, dont une près de l’Université de Montréal et de HEC Montréal, mais aussi au Village olympique et au marché Atwater, où la demande est en forte croissance. Le groupe dit aussi avoir l’ambition de bonifier son offre dans les parcs-nature de Montréal, dont l’Île-de-la-Visitation, le Bois-de-Saraguay ou encore le Bois-de-Liesse.

Le tarif présaison de l’abonnement saisonnier à 83 $ avant taxes, soit 10 % de rabais sur l’abonnement régulier, est disponible jusqu’à vendredi prochain.

Cette année revêt aussi l’atteint d’un cap symbolique importante pour BIXI, puisque depuis que Montréal est devenue la première ville en Amérique à inaugurer un service de vélo-partage d’envergure en 2009, 50 millions de déplacements ont déjà été effectués dans la région métropolitaine.

À la fin de janvier, le gouvernement Legault avait par ailleurs confirmé le versement de millions de dollars pour l’acquisition de 725 BIXI électriques, ainsi que la création de 83 stations pour le réseau montréalais de vélos libre-service. Montréal raflait ainsi la moitié d’une enveloppe de 6,5 millions visant à « diversifier l’offre en mettant à la disposition des usagers des vélos à assistance électrique, notamment dans les endroits où la topographie limite l’accès aux transports actifs ».

Avec La Presse Canadienne