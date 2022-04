En raison de files d’attente impressionnantes, les Français expatriés font le pied de grue, samedi, au Palais des congrès de Montréal, pour voter au premier tour de l’élection présidentielle.

Florence Morin-Martel La Presse

Sous la pluie, la file de citoyens français s’apprêtant à voter fait le tour du bâtiment. Certains électeurs ont affirmé à La Presse avoir attendu plus d’une heure. « L’organisation d’ici est à chaque fois lamentable », lance Frédéric Desbouis. Le résidant de Bois-des-Filion raconte avoir patienté plus de 4 heures pour voter à Montréal lors des élections de 2017. « On se sent comme des bœufs », plaisante-t-il.

Melissa Bensiali franchit la porte en compagnie de sa sœur, Nelly Bensiali, qui est enceinte. « On se sent toujours attaché à la France, on reste Françaises, affirme Mélissa. On ne veut pas Marine Le Pen au second tour. » La montée de l’extrême droite en Europe l’inquiète « énormément ». Pour Nelly, il est « important de donner son avis, même si ce qu’on veut n’est pas comme la majorité ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Mélissa et Nelly Bensiali

Les Français doivent faire leur choix entre 12 candidats. Le scrutin s’annonce serré entre Emmanuel Macron, le président sortant, et Marine Le Pen, à la tête du Rassemblement national.

Les bureaux de vote à Montréal seront ouverts jusqu’à 19 h, samedi soir. En Outaouais, les électeurs doivent se rendre au bureau de vote situé au Lycée Claudel d’Ottawa.

Les Français de Montréal pourront voter au second tour le 23 avril prochain.