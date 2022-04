La STM a publié jeudi son rapport d’activité 2021. Voici quelques éléments clés qui en ressortent.

Nicolas Bérubé La Presse

165,5 millions

C’est le nombre de déplacements effectués par la STM au cours de l’année 2021, ce qui représente 44,2 % de l’affluence enregistrée en 2019. Comme partout dans le monde, le réseau de transports en commun de Montréal a fait état d’une forte baisse de la fréquentation en raison de la pandémie de la COVID-19 et de la hausse du télétravail, mais les choses s’étaient améliorées en fin d’année. « Un pic à 60 % – le plus haut niveau jamais mesuré depuis le début de la crise – a été observé au début du mois de décembre 2021, juste avant que ne déferle la vague Omicron », note la STM.

Tranquille à la station Berri-UQAM

Station la plus achalandée du réseau, et la seule par laquelle passent trois des quatre lignes du métro, la station Berri-UQAM a enregistré 4,2 millions d’entrées en 2021, alors que la station faisait état de 12,6 millions d'entrées par an avant la pandémie.

37 %

C’est la proportion d’employés de la STM issus des minorités visibles, ethniques et autochtones, une proportion qui monte à 43,5 % lorsqu’on ne tient compte que des personnes embauchées en 2021. « Avec 10 708 travailleurs, la STM est l’un des dix plus grands employeurs du Québec. Elle est aussi un chef de file en matière de diversité », note la Société.

75 %

C’est le taux de satisfaction des usagers de la STM en 2021, une hausse de 5 points de pourcentage par rapport aux résultats de l’année précédente. Globalement, le nombre de plaintes émises au sujet du réseau d’autobus a diminué de 10 % par rapport à 2020, tandis que les plaintes au sujet du réseau du métro ont chuté de 17 %. La STM fait toutefois état d’une hausse de 13 % des plaintes dans la catégorie « autres », qui concernent notamment la délivrance de la carte OPUS étudiante, les demandes d’ajout ou de déplacement d’abribus, et des problèmes d’entretien ou encore des travaux majeurs comme la rénovation de stations.

30 000 interventions de l’Escouade mobilité

Jeudi également, la Ville de Montréal a dévoilé le bilan 2021 de l’Escouade mobilité, cette escouade établie en 2018 dans le but d’assurer la fluidité des déplacements sur les grandes artères. La Ville signale que l’Escouade a réalisé près de 30 000 interventions en 2021. « Depuis 2021, l’Escouade est mobilisée 7 jours sur 7 et a davantage d’effectifs sur le terrain », note le rapport.

6470

C’est le nombre de contraventions remises en 2021 pour des entraves à la mobilité dans l’espace public par les16 inspectrices et inspecteurs de l’Escouade mobilité. Les inspecteurs ont réalisé la démobilisation de 3878 entraves non autorisées, en plus d’intervenir à 12 591 occasions pour faire retirer ou déplacer des éléments non conformes obstruant la chaussée. « Notons que 89 % des situations problématiques ont été résolues le jour même », souligne la Ville.

Zones scolaires et camions lourds

Pour l’année 2022, les inspecteurs de l’Escouade mobilité comptent mener des actions plus fréquentes dans les zones scolaires, viser les corridors piétonniers près des chantiers de construction et porter une plus grande attention à la circulation des camions lourds dans les zones où leur présence est interdite à Montréal.