Chaussée, pistes cyclables, trottoirs et parcs : chaque recoin de Montréal sera nettoyé lors du ménage printanier, a affirmé la Ville. La corvée de nettoyage débute ce vendredi et s’échelonnera sur près de six semaines.

Florence Morin-Martel La Presse

Afin de faire disparaître toutes traces de l’hiver, des balais mécaniques et des camions-arrosoirs s’activeront sur « 4100 km de rues et 6500 km de trottoirs », a précisé la Ville de Montréal, dans un communiqué. De plus, les membres de la brigade de la propreté seront présents dans 19 arrondissements. Ceux-ci aideront à nettoyer les secteurs plus achalandés ou difficiles d’accès pour les différents appareils.

Dans le cadre de ce ménage du printemps, les Montréalais peuvent faire leur part, a indiqué la Ville. Parmi les gestes à poser, il est notamment question de respecter « l’interdiction de stationner lors des opérations de nettoyage » et « les horaires de collecte ».

« J’invite les gens à faire preuve de civisme et d’écoresponsabilité en jetant à la poubelle leurs déchets et en nettoyant l’extérieur de leur lieu de résidence, a dit Valérie Plante, mairesse de Montréal, dans un communiqué. C’est un petit geste, mais qui fait la différence pour la qualité de nos milieux de vie et pour l’environnement. »

Un million et demi de plus pour la propreté du centre-ville

Afin d’entretenir et « de préserver la beauté de notre centre-ville »,1,5 million de dollars de plus sera alloué à la propreté de l’arrondissement de Ville-Marie. Parmi les mesures, on compte notamment l’installation de 50 % de paniers de recyclage et de déchets de plus. Davantage d’employés seront aussi dédiés à nettoyer et à inspecter le centre-ville.