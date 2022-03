Échéancier repoussé pour le REM de l’Est

(Québec) L’échéancier du Réseau express métropolitain (REM) de l’Est est repoussé, a appris La Presse. L’étude et les audiences publiques du BAPE n’auront pas lieu ce printemps comme prévu. La Caisse de dépôt et placement du Québec refuse d’aller plus loin sans une position claire de la Ville de Montréal au sujet de la nouvelle mouture de son projet de 10 milliards.