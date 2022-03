Le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Sylvain Caron, qui quittera ses fonctions le 22 avril, laisse son organisation « en ordre ». Mais le principal intéressé admet tout de même avoir eu des « problèmes de communication » avec l’administration Plante au cours de son mandat.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Je tiens à dire qu’il laisse un service de police qui est en ordre et qui est prêt à continuer de s’adapter, parce que le contexte nous le demande, parce que la société nous le demande. Ça me rassure énormément comme mairesse », a indiqué la mairesse Valérie Plante, en conférence de presse mardi.

À ses côtés, Sylvain Caron, émotif, a réitéré que sa décision était « personnelle » et « mûrement réfléchie après des années assez intenses », mais qu’elle n’était pas en lien avec un dossier particulier. « Je quitte avec le sentiment du devoir accompli et avec la tête pleine de beaux souvenirs. Je laisse une organisation en santé », a-t-il aussi affirmé, en remerciant ses proches.

Lundi, en entrevue à La Presse, M. Caron avait soutenu que ses trois années à la tête du SPVM ont été « un feu roulant », l’accumulation de plusieurs facteurs l’incitant à prendre sa retraite pour des raisons personnelles, avant la fin de son mandat.

Pendant son mandat, Sylvain Caron a entre autres vécu deux ans de pandémie, une situation qui a « ralenti » certains de ses projets, avoue-t-il. Mais pendant son règne, Montréal a aussi connu une hausse dramatique des fusillades, l’affaire Camara, ainsi que plusieurs débats importants sur le racisme systémique, le profilage racial, la santé mentale, les itinérants et le définancement de la police, en plus de l’adoption d’une nouvelle politique d’interpellation et un projet avorté de fusion de postes de quartier (PDQ).

Des « problèmes de communication »

Sylvain Caron avoue d’ailleurs avoir vécu certains « problèmes de communication » avec la Ville au cours de son mandat, mais soutient du même souffle que la situation s’est « régularisée » avec le temps.

« Il y a un mur entre la politique et les opérations policières, alors peut-être qu’il y a un manque d’expérience de ma part qui est arrivé. On communique peu d’informations en lien avec nos opérations. […] Mais on a régularisé la situation, on s’est parlé, autant avec la mairesse qu’avec la direction générale, et on a trouvé un moyen d’améliorer la situation », a soutenu le chef sortant.

La mairesse Plante, elle, a soutenu avoir « trouvé un équilibre » et une « façon de travailler » avec la police montréalaise qui est « efficace » et qu’elle voudra continuer d’appliquer dans le futur.

C’est dès lundi que le processus de sélection du prochain ou de la prochaine cheffe du SPVM sera lancé, avec un affichage public. En mai, le comité de sélection – composé de représentants de l’opposition et des villes liées – fera un choix. Cette décision devra ensuite être entérinée par le comité exécutif de la Ville, la Commission de la sécurité publique et le gouvernement du Québec. Un intérim devrait être assuré entre le 22 avril et la nomination du successeur de M. Caron

Dans les derniers mois, certains organismes, dont la Ligue des Noirs, ont réclamé que la Ville revoit son processus de sélection du chef de police, afin de représenter davantage la population et lutter contre le profilage. « La société change et tout le monde doit s’adapter. Et ça inclut Montréal. […] Alors oui, ça fera partie tout naturellement des critères ou des éléments qu’on va vouloir mettre en valeur », a indiqué Mme Plante à ce sujet, en parlant des minorités visibles.

Surpris par le départ de Martin Prud’homme, qu’il aurait voulu voir rester à la tête du SPVM, Sylvain Caron est devenu directeur du service sans trop s’y être préparé en décembre 2018. Son mandat devait être de cinq ans et prendre fin en décembre 2023. Il dit avoir demandé un mandat de trois ans plutôt que cinq, mais que cela lui a été refusé.

Avec Daniel Renaud