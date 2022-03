Dans un communiqué, le SPVM précise que sa présence accrue « vise aussi à assurer un climat sécuritaire pour le personnel des bars et des clients, qui peuvent désormais fêter et se rassembler en plus grand nombre dans ces endroits ».

Les policiers montréalais continueront d’assurer une « visibilité accrue » dans les bars des quartiers centraux de la métropole, dont ceux de Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal, afin de « prévenir les débordements » qui pourraient survenir dans la foulée de la réouverture complète de ces établissements.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Une surveillance plus étroite a déjà été faite en ce sens le week-end dernier, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) disant vouloir « une reprise sécuritaire de la vie nocturne montréalaise ».

Cette semaine, l’opération devrait se répéter dans les nuits de jeudi, vendredi et samedi, selon le corps policier, qui dit aussi profiter de l’occasion pour « établir des liens avec les tenanciers, échanger avec eux et écouter leurs commentaires ». Les propriétaires de restaurants et de bars sont aussi impliqués dans la prévention des débordements potentiels.

« Les policiers profitent également de l’occasion pour sensibiliser les noctambules aux comportements à privilégier pour favoriser le partage des espaces publics et la quiétude des quartiers », indique-t-on, en précisant que plusieurs unités d’enquête et de gendarmerie sont ainsi mises à contribution.

Depuis samedi dernier, tous les lieux publics peuvent passer à 100 % de capacité. Il n’y a plus, par ailleurs, de limite de capacité par table dans les restaurants et les bars. Ceux-ci peuvent aussi revenir à un horaire normal et cesser de tenir un registre des visiteurs. La danse et le karaoké sont également de nouveau permis, et il n’y a plus de limites quant au nombre de participants dans une salle louée.

Le passeport vaccinal a aussi pris totalement fin samedi, deux jours plus tôt que prévu. Seul le port du couvre-visage reste obligatoire dans les commerces en tout temps, sauf pour manger et boire.