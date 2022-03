La rue Peel deviendra à sens unique et prévoit l’aménagement d’une piste cyclable et de trottoirs plus larges.

La rue Peel, au centre-ville de Montréal, subira une cure de jouvence de 108 millions, en devenant une artère à sens unique vers le nord, à une seule voie, pour permettre l’aménagement d’une piste cyclable protégée faisant partie du Réseau express vélo (REV), l’élargissement des trottoirs, la plantation d’arbres et l’aménagement de terrasses devant les restaurants.

Isabelle Ducas La Presse

Ces travaux, sur le tronçon situé entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke, feront disparaître une cinquantaine d’espaces de stationnement sur rue.

Ils permettront aussi la reconstruction de certaines infrastructures souterraines et l’installation de nouveaux éléments de mobilier urbain.

« Le projet de réaménagement retenu pour la rue Peel s’inscrit parfaitement dans notre vision, qui vise à faire du centre-ville le plus beau et le plus vert en Amérique du Nord », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, aussi mairesse de l’arrondissement de Ville-Marie, par voie de communiqué. « Nous avons consulté la population et les commerçants, nous avons pris connaissance de leurs besoins et je suis fière du résultat auquel nous sommes arrivés. »

Le retrait d’espaces de stationnement n’inquiète pas outre mesure le président de l’Association des restaurateurs et commerçants de la rue Peel, Alain Creton, propriétaire de la brasserie Chez Alexandre. Selon lui, pour pouvoir jouir d’un meilleur aménagement des lieux, tant les clients que les restaurateurs devront changer leurs habitudes : ils devront stationner un peu plus loin, et payer un peu plus cher leur stationnement.

« Pour vivre l’expérience d’être en plein centre-ville, il faut qu’on s’adapte, affirme le restaurateur. New York n’a pas de parking à chaque coin de rue et les gens sortent quand même. »

« Si l’environnement est beau, les gens vont vouloir nous fréquenter. De toute façon, la rue ne pouvait pas rester telle qu’elle était. »

Les commerçants concernés ont eu une présentation du nouveau concept mardi matin, mais ils ont de nombreuses questions puisqu’il manquait plusieurs détails, selon Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville. « On attend des réponses, et on va ensuite rencontrer les commerçants de la rue Peel pour connaître leurs réactions », dit-il.

On s’inquiète notamment des mesures de mitigation prévues pendant la période des travaux, qui s’échelonneront de 2023 à 2025, après des travaux préparatoires à partir de l’automne prochain.

« La cure de rajeunissement que nous offrirons à la rue Peel permettra d’en faire une artère digne du XXIe siècle, c’est-à-dire une rue conçue pour répondre aux besoins de tous les usagers et qui favorisera la mobilité active. L’aménagement d’un nouveau tronçon du REV, qui viendra compléter l’axe allant du canal de Lachine au boulevard De Maisonneuve, permettra aussi aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité », note Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif.

Le concept retenu prévoit aussi des espaces pour les livraisons, du stationnement de courte durée, ainsi qu’un débarcadère pour les autobus touristiques.

Continuité avec la rue Sainte-Catherine

Ces travaux dans la rue Peel seront intégrés à la nouvelle phase du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Mansfield et Peel. Selon la Ville de Montréal, cela permettra de réduire la durée des travaux, mais aussi d’assurer une meilleure coordination des chantiers et de minimiser les impacts sur le centre-ville.

La phase 2 du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest se fera dans la continuité de la première phase entamée en 2018 (De Bleury à Mansfield) et permettra de reconstruire les infrastructures souterraines centenaires, d’élargir les trottoirs, d’installer de nouveaux éléments de mobilier urbain et de verdir l’artère commerciale emblématique du centre-ville de Montréal, en plus d’y ajouter des espaces d’animation.