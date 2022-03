Les élus de l’opposition à l’hôtel de ville de Montréal demandent à l’administration Plante la mise en place d’un plan d’action pour se préparer à recevoir des réfugiés qui fuient la guerre en Ukraine.

Isabelle Ducas La Presse

« En tant que deuxième métropole en importance au pays, Montréal sera inévitablement appelée à accueillir des réfugiés », a noté le chef du parti Ensemble Montréal, Aref Salem.

« Après une semaine de guerre, il y a déjà un million d’Ukrainiens qui se sont déplacés dans les pays voisins. Peut-être que dans une autre semaine on aura deux ou trois millions de réfugiés. »

M. Salem évoque sa propre expérience d’immigration pour souligner l’importance de se préparer dès maintenant.

« Moi-même j’ai immigré à Montréal en 1990, en raison de la guerre au Liban, et je sais que c’est extrêmement difficile de se faire déraciner, de tout quitter, de tout perdre, et de commencer une nouvelle vie dans un autre pays, dit-il. C’est extrêmement traumatisant. Il y a des gens qui ont tout perdu en Ukraine, qui ne peuvent plus retourner chez eux. »

Les réfugiés ukrainiens n’auront rien en arrivant au Canada, rappelle-t-il. Ils auront besoin de logements, de nourriture, d’argent, éventuellement de francisation et de travail.

« On a déjà vécu ça avec les réfugiés syriens en 2015, on avait mis en place une cellule de crise pour accueillir les 25 000 réfugiés », évoque-t-il.

Comme la population montréalaise devra être mise à contribution pour apporter son support aux nouveaux arrivants, Ensemble Montréal demande également à l’administration de mettre en place un formulaire en ligne afin de recenser les propositions d’aide, que ce soit pour l’hébergement ou pour des dons.