Trois nouveaux administrateurs « non-partisans » viennent d’être nommés à l’Office d’habitation de Longueuil (OHL), où la tutelle gouvernementale sera levée au début avril. La mairesse Catherine Fournier espère ainsi « tourner la page » sur une crise de gouvernance qui a durement miné la crédibilité de cet organisme.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ainsi, le directeur général du Centre Desjardins Entreprises Rive-Sud, Bernard Perrault, l’organisateur communautaire du Comité logement Rive-Sud, Marco Monzon, et le fonctionnaire de la Ville de Longueuil, Jean Tremblay, ont été nommés lundi à la barre de l’Office, dont le terme « municipal » a par ailleurs été retiré. C’est le conseil d’agglomération de Longueuil qui a entériné ces nominations, lundi soir.

Le mandat des deux premiers s’échelonnera jusqu’en décembre 2023, pendant que celui de Jean Tremblay – le seul n’étant pas passé par un appel de candidatures public –, devrait se poursuivre jusqu’en 2024. La nouvelle structure du conseil d’administration comptera sept membres. Deux doivent être élus par des locataires de l’OHL, et deux autres ont déjà été nommés par la ministre de l’Habitation, Andrée Laforest. Il s’agit du conseiller en relations gouvernementales, Hubert de Nicolini, et la conseillère en communication au ministère de la Cybersécurité et du Numérique, Nathalie Demers.

En février 2021, Québec avait mis sous tutelle l’Office d’habitation de Longueuil. La ministre Laforest avait alors expliqué qu’elle ne pouvait « tolérer une situation qui met en péril le bien-être des locataires et des employés ». C’est un rapport de la firme SCE qui avait forcé les autorités à agir, en dénonçant une « organisation en situation de guerre » à l’interne, ainsi qu’un « sentiment généralisé de démobilisation et d’épuisement », de services à « l’abandon » et d’un climat de « méfiance et de suspicion ».

Ce rapport était survenu après l’arrivée d’une nouvelle directrice générale, Catherine Carré, qui débarquait dans la foulée de plusieurs mois de conflits et le départ du tiers des employés. Le rapport concluait notamment « qu’un climat de travail négatif est présent à tous les paliers de l’organisation et que ce climat a une incidence directe sur le bon fonctionnement de l’organisation ».

Vers une sortie de crise ?

C’est le 6 avril prochain que la mise sous tutelle du gouvernement doit prendre fin. D’après la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, la crise à l’OHL a surtout démontré la nécessité de rendre son conseil d’administration « étanche à la partisanerie ». « Je condamne la partisanerie à excès dans tous les domaines, mais quand en plus ça touche les personnes vulnérables, c’est d’autant plus inacceptable », explique la mairesse en entrevue à La Presse.

Elle affirme que la présence d’élus municipaux à l’OHL – ils étaient cinq avant la tutelle, sur un total de neuf membres – « a favorisé la transposition de conflits politiques partisans » et ce, « aux dépens des personnes vulnérables en attente d’un logement à prix modique ».

C’est un changement majeur. On espère un changement de culture, qui marquera une certaine rupture, bref une tradition qui va pouvoir se perdurer dans le temps. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Pour nous, la grande priorité maintenant, c’est de retrouver l’efficacité de l’Office. Il faut qu’il puisse se relever de ça, démontrer à nouveau son efficacité, porter à bout de bras des projets, s’assurer que des gens en attente soient mieux soutenus dans la démarche », insiste-t-elle à ce sujet.

La mairesse reconnaît toutefois qu’il y a encore « un certain traumatisme à l’OHL », qui appelle à une certaine « vigilance ». « Personne n’est à l’abri de comportements problématiques, dans aucun milieu de travail. Il faut toujours être vigilants, prendre la situation au sérieux lorsqu’il y a des allégations, des lanceurs d’alertes, et ne pas laisser des situations se détériorer », prévient-elle.

Jointe par La Presse, la ministre Andrée Laforest, elle, a dit être « particulièrement heureuse que nous tournions la page ». « Avec les nouvelles personnes en place au sein du conseil d’administration, c’est un véritable vent nouveau et positif qui souffle sur l’OHL. Je remercie celles et ceux qui ont assuré l’intérim », a-t-elle soulevé, en rappelant avoir enclenché la tutelle pour « le bien-être des locataires et des employés ».