L’administration Plante envisage « plusieurs options » pour rendre hommage à Robert Silverman, ce pionnier de la cause cycliste qui s’est éteint il y a quelques jours à l’âge de 88 ans, dont le fait de renommer certains segments du Réseau express vélo (REV) en son honneur.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Au cabinet de la mairesse de Montréal, on dit en effet être à « évaluer les possibilités ». Des contacts ont été faits ces derniers jours avec la famille « pour connaître ses souhaits et ceux que M. Silverman aurait exprimés ». « Notre volonté est de rendre hommage à cet homme, donc tout est sur la table, mais le plus important est que ça se fasse avec ses proches », a indiqué lundi l’attachée de presse, Marikym Gaudreault.

Elle affirme que « plusieurs options » sont considérées par la Ville, dont le fait de renommer le REV, ou du moins certains tracés de celui-ci, voire d’autres pistes cyclables « qui étaient chères à M. Silverman ».

Selon nos informations, un axe cyclable a d’ailleurs été identifié par des membres de la famille sur le Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, dans le secteur de Côte-des-Neiges, comme étant une piste intéressante pour rendre hommage au défunt. Ce dernier l’avait d’ailleurs évoqué avant de décéder.

« Un homme d’exception »

Sur Twitter, dimanche, la mairesse Valérie Plante a parlé de Robert Silverman comme « un homme d’exception ». « Son héritage est notable : plus de voies cyclables, plus de cyclistes en sécurité, plus de mobilité active. Nous réfléchissons à une façon de souligner durablement son legs », a-t-elle soulevé.

Ce week-end, La Presse rapportait que des Montréalais comme Jacques Desjardins, cofondateur avec Silverman du groupe Le Monde à bicyclette en 1975, militent maintenant pour que le REV Saint-Denis soit renommé en l’honneur du principal intéressé. Surnommé « Bicycle Bob », M. Silverman est décédé le 20 février dernier, à l’âge de 88 ans. De tous les combats pour la place du vélo en ville – qu’il voyait comme une façon de transformer les milieux urbains –, il est toutefois largement méconnu du grand public.

Aujourd’hui, ses anciens compagnons disent espérer que les cyclistes montréalais sauront enfin lui rendre l’hommage qui lui est dû. Plusieurs hommages ont fusé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, pour souligner l’apport inestimable de l’homme au cyclisme montréalais. Une minute de silence avait aussi été observée en son honneur, lundi dernier, au conseil municipal.

« Le vélo a changé ma vie. Ça m’a donné une raison de vivre, une cause en laquelle je croyais vraiment. J’y crois encore beaucoup. Je militerais encore pour le vélo si ma santé le permettait », avait-il dit en 2017, lorsque La Presse l’avait rencontré dans son appartement de Val-David, dans les Laurentides, où il s’était retiré pour profiter de ses vieux jours.

Avec Gabriel Béland, La Presse