(Longueuil) La première phase des travaux réalisés à Longueuil pour remplacer un dégrilleur, un équipement de prétraitement des eaux usées, a pris fin cette semaine au Centre d’épuration Rive-Sud (CERS) situé sur l’île Charron.

La Presse Canadienne

La Ville de Longueuil assure qu’aucune surverse au fleuve Saint-Laurent n’a été effectuée, à l’exception des 16 et 17 février, lorsque le sud du Québec a reçu beaucoup de pluie. Ces jours-là, la surverse au fleuve a représenté 815 mètres cubes d’eau et la Ville affirme qu’elle a été autorisée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a salué la population qui réside ou qui travaille à Boucherville, Brossard, Longueuil et Saint-Lambert qui, à l’invitation de la Ville de Longueuil, a réduit son utilisation de l’eau pendant les travaux, ce qui a grandement minimisé les conséquences sur l’environnement.

D’autres travaux sont à venir au CERS, notamment d’ici la fin de l’année pour que les deux autres dégrilleurs soient remplacés.

Les dégrilleurs servent à intercepter les gros débris dans les eaux usées. À Longueuil, ils ont été installés en 1992 et ils sont arrivés à la fin de leur vie utile ; il faut donc les remplacer un à un.

La Ville rappelle que 38 millions seront investis en trois ans pour moderniser les équipements de traitement des eaux usées de l’agglomération, dont 31 millions à l’usine d’épuration, la seule qui assainit les eaux usées de Boucherville, Brossard, Longueuil et Saint-Lambert.

D’ici 10 ans, 600 millions seront investis dans les infrastructures et les équipements d’eau potable et d’eaux usées sur le territoire de l’agglomération de Longueuil qui compte plus de 400 000 habitants.