La tempête hivernale qui s’abat sur le Québec a forcé vendredi la fermeture de plus d’un millier d’écoles à travers la province, au moment où la neige et la pluie verglaçante rendaient les déplacements beaucoup plus difficiles sur plusieurs grands axes routiers.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Compte tenu des conditions météorologiques et pour des raisons de sécurité, tous les établissements, les services de garde et les bureaux administratifs sont fermés pour la journée », a entre autres indiqué le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) dès le début de la journée, suivi par plusieurs autres, dont les centres de services scolaires Marguerite-Bourgeoys, Pointe-de-l’île, ainsi que les commissions scolaires English-Montréal (CESM) et Lester-B.-Pearson.

Hors de Montréal, les centres de services scolaires de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, de la Capitale, de Sorel-Tracy ou encore de Sherbrooke ont aussi fermé leurs portes.

Au total, c’est près d’une quarantaine de regroupements éducatifs qui ont choisi d’interrompre leurs activités, toujours pour des raisons de sécurité des élèves et du personnel. Aucun cours ni enseignement à distance n’était d’ailleurs prévu dans la forte majorité des établissements scolaires.

Il faut dire que plusieurs routes sont enneigées et que la visibilité était réduite dans plusieurs endroits, vendredi matin. À Montréal, c’était le cas notamment à la jonction de l’A13 et de l’A20 au pont Louis-Bisson, de l’Île des Sœurs à l’échangeur Décarie, ainsi qu’à la jonction de l’A40 à l’A520 jusqu’à Saint-Léonard. En Montérégie, les routes 112, 137 et 139 – pour ne nommer que celles-là – n’offraient que très peu de visibilité. Idem pour une bonne portion de l’autoroute 440 dans la capitale et sur plusieurs segments de l’autoroute 20 entre Québec et Montréal.

À la Sûreté du Québec, on ne rapportait aucun incident majeur impliquant des blessés en début de journée, mais sa porte-parole, l’agente Catherine Bernard, notait déjà « quelques sorties de route » en lien avec la tempête hivernale. Une perte de contrôle impliquant plusieurs véhicules s’est notamment produite sur le pont Pie-IX, à Montréal, dès le début de la journée.

Des vols annulés, une conduite à adapter

La neige a par ailleurs perturbé les activités de l’aéroport Montréal-Trudeau, où une série de départs et d’arrivées ont été retardés ou annulés, en raison des quantités accumulées au sol. Plus d’une vingtaine de liaisons directes étaient en effet collées au sol dès le début de la journée.

D’après Environnement Canada, jusqu’à 20 centimètres pourraient être reçus au total dans plusieurs la région de Montréal, alors qu’à Québec, on parle d’entre 15 et 30 centimètres.

Les Laurentides, Lanaudière, l’Estrie et plusieurs autres pourraient aussi recevoir jusqu’à 15 centimètres. De la pluie verglaçante est aussi attendue dans certains secteurs, au lendemain d’une journée de pluie, ce qui pourrait rendre les trottoirs et certaines routes plus glissantes qu’habituellement.

« Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes. L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte », a avisé l’agence fédérale vendredi, en appelant les citoyens à évaluer la possibilité « de retarder tout déplacement non essentiel jusqu’à ce que les conditions s’améliorent ».

Les météorologues s’attendent à ce que la bordée de neige cesse au courant de la mi-journée, dans la plupart des régions du Québec.