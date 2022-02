La Ville de Montréal veut conserver au-delà de l’hiver les milliers de places en refuge ouverts dans les derniers mois pour permettre aux itinérants de passer la saison froide.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Les besoins continueront à être criants dans les rues de Montréal ce printemps, a souligné la mairesse Valérie Plante, en conférence de presse à l’hôtel de ville.

Le financement de ces installations dépend du gouvernement du Québec. Actuellement, le nombre de refuges ouverts varie selon un cycle saisonnier. L’administration Plante voudrait mettre fin à cette logique, qui prévoit une fermeture de centaines de places au 31 mars 2022.

« Aidez-nous à faire en sorte que les gens qui sont dans la rue en ce moment, on les sort de la rue. Et on le réintègre à la société », a dit Valérie Plante. « On doit faire mieux. »

Elle demande aussi le maintien des navettes entre les refuges et des haltes-chaleur.

L’administration Plante compte proposer au conseil municipal de Montréal de se positionner sur la question, la semaine prochaine.

« Beaucoup trop de personnes vivent dans une situation de grande détresse humaine et de précarité, avec des conditions de vie très difficiles », indique la motion qui sera proposée.