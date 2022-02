Une semaine après la remise en question de la pertinence du REM de l’Est, la ministre responsable s’est dite « toujours optimiste » de voir le projet se réaliser.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Chantal Rouleau a affirmé lundi, en marge d’une conférence de presse, que le gouvernement du Québec travaillait à formaliser la possibilité pour la Ville de Montréal d’avoir une voix au chapitre.

« La semaine dernière, je n’étais pas découragée. La semaine dernière, il y a des choses qui se sont dites », a affirmé la ministre, en faisant référence aux rapports défavorables envers le projet. « Je suis toujours optimiste et très enthousiaste. […] On regarde en avant, on continue à travailler. »

Samedi, La Presse a révélé que François Legault avait proposé à Valérie Plante la création d’un groupe de travail afin de « discuter des améliorations possibles au tracé actuel et du projet dans son ensemble ». L’objectif : obtenir l’adhésion au projet de la mairesse, une condition sine qua non à sa réalisation, selon le premier ministre.

Lundi, Chantal Rouleau a fait valoir que le travail de négociation continuait.

« Depuis le début la Ville participe à ces discussions, mais là, on rend ça plus formel », a-t-elle dit. « Depuis le début, la Ville est là. Chacun des partenaires est là. On veut ajuster [la gouvernance] parce que l’aménagement est extrêmement important. […] On est en train de trouver la bonne façon d’avoir une gouvernance qui sera satisfaisante. »