Manifestation et contre-manifestation se tiennent à Montréal

(Montréal) Plus d’un millier de personnes défilent samedi matin dans les rues de Montréal au nom de la « Liberté ». Ils prendront ensuite la route d’Ottawa pour rejoindre les opposants aux mesures sanitaires qui occupent la colline parlementaire.

Léa Carrier La Presse

« Je suis ici pour défendre mon libre choix. Chaque humain a le droit à son propre choix », a lancé un manifestant en tête de la marche. L’homme, qui se surnomme « Momo », avait participé au premier convoi vers Ottawa qui a déclenché une suite de manifestations à travers le pays.

Le point de rencontre a été fixé au parc Jarry, dans le quartier Villeray, à 10 h. L’invitation, intitulée « Unis dans l’amour et la liberté » a été lancée par des groupes d’opposition aux mesures sanitaires.

Au son des « Liberté » et des « F*uck Trudeau », les manifestants ont marché sous une forte présence policière.

Un « convoi historique » doit partir en direction de la capitale nationale. Selon les organisateurs de l’évènement, des convois en partance de Beauce, Sherbrooke, Magog, Granby et Lac-Mégantic se joindront à lui « pour former le plus gros convoi du Québec vers Ottawa ».

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a annoncé sa présence à la manifestation. Il compte ensuite se rendre à Ottawa pour offrir des « crêpes » aux camionneurs.

Au parc Jarry, des contre-manifestants se sont opposés au convoi pour la liberté, qu’ils qualifient de « cheval de Troie pour l’extrême droite ».

Selon eux, il est « inexcusable » que des opposants aux obligations vaccinales et aux mesures sanitaires » militent aux côtés de « personnes connues de l’extrême droite, incluant des conspirationnistes qui véhiculent des informations démenties depuis longtemps », lit-on sur la page Facebook de l’évènement.

« On regarde les images à travers le Canada et c’est quelque chose qui nous fait peur. Je savais que si ça se pointait à Montréal, je voulais être là pour résister à cette vague d’extrême droite », dit Mathieu Perron.

Les deux groupes étaient séparés par une ligne d’agents policiers. Le SPVM ne rapporte aucun débordement pour le moment, mais dit suivre la situation de près.

Cette semaine, la mairesse Valérie Plante a averti d’un ton ferme qu’elle ne tolérerait pas de blocages routiers dans la ville. Le Service de police de la Ville de Montréal a dit suivre de près l’organisation de la manifestation.