REM de l’Est

Des dirigeants de la Caisse « un peu durs » avec Plante

« Certains dirigeants » de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) sont, aux yeux de la mairesse Valérie Plante, « un peu durs dans les négociations » entourant le REM de l’Est, estime le premier ministre François Legault. Pour rassurer la société d’État, il précise qu’elle n’aura pas à mettre un sou de plus pour bonifier le projet estimé à 10 milliards de dollars, car ce sont le gouvernement et la Ville de Montréal qui le feront. Il promet « un beau projet ajusté ».