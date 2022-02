Montréal n’acceptera pas de voir ses rues être bloquées par des camionneurs mécontents face aux mesures sanitaires, a averti jeudi Valérie Plante, d’un ton ferme.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

« De bloquer des rues avec des camions […] ce ne sera pas toléré », a dit la mairesse, en marge d’une conférence de presse sur la rue Saint-Denis.

Les autorités se préparent au cas où le mouvement des camionneurs prendrait de l’ampleur.

« La police de Montréal a l’habitude de gérer des manifestations. On est un territoire où beaucoup de monde font entendre leur voix et on est très confortables avec ça », a-t-elle dit. Mais il n’est pas question que Montréal soit plongé dans la situation où se trouve actuellement le centre-ville d’Ottawa.

Les autorités locales « suivent de près » ce qui se passe dans la capitale canadienne, a révélé Mme Plante. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a aussi dépêché des observateurs à Québec, la fin de semaine dernière, afin d’apprendre à faire face à ce type de groupes.