Intensification des travaux et multiplication des fermetures

Les grands travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine s’intensifieront dans les prochains mois et avec eux les obstacles à la circulation automobile dans l’Est de Montréal.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Le ministère des Transports (MTQ) a annoncé vendredi qu’il entreprendrait incessamment la reconstruction de la chaussée de l’autoroute 25, au nord du tunnel. Des problèmes de sécurité incendie ont aussi forcé l’entrepreneur responsable du projet à modifier l’ordre des travaux.

En conséquence, de nombreuses sorties et voies seront fermées dans les prochains mois. Les automobilistes devraient éviter tout le secteur dès le mois prochain, selon le MTQ.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LE MTQ

Les automobilistes doivent s’attendre à des « fermetures complètes de fin de semaine de l’autoroute 25 et du tunnel, une direction à la fois », a indiqué le ministère.

De nombreuses voies d’accès et de sortie de l’A25 près du tunnel seront bloquées à partir de la mi-février et pour toute l’année 2022. C’est notamment le cas de l’entrée menant de la rue des Futailles à l’autoroute 25, en direction sud, de la sortie #4 de l’autoroute 25, en direction nord et de la bretelle menant de l’avenue Souligny à l’autoroute 25, en direction nord.

À partir du début mars, une voie du tunnel sur trois sera fermée en direction sud.

Le projet prend « fort probablement » du retard

En cours de chantier, le MTQ a dû modifier son choix de « matériaux de protection contre les incendies des murs du tunnel pour une meilleure durabilité », a-t-il indiqué. Des tests ont été effectués avec un premier produit et ceux-ci ne sont pas avérés concluants.

Des « ajustements » devront donc être effectués et ceux-ci affecteront l’ordre des travaux, a indiqué le ministère.

« Pour l’instant, le budget du projet est maintenu », a indiqué l’ingénieure Sandra Sultana du MTQ, en conférence de presse. « En ce qui concerne l’échéancier, qui prévoyait une fin de projet en 2024, il y aura fort probablement un report de cette échéance-là, mais on est en train de finaliser ça. Pour l’instant, on n’a pas de date à vous donner. »

Le ministère fait valoir que ces modifications aux plans initiaux sont normales pour un chantier de cette ampleur.