La Ville de Montréal se prépare à affronter « tout un cocktail météo », a dit mercredi Valérie Plante, dont les équipes de déneigement se tiennent prêtes à intervenir.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

« Il y a une tempête de neige qui s’en vient. En fait, tout un cocktail météo », a dit la mairesse au comité exécutif.

Environnement Canada prévoit que de la pluie verglaçante tombera sur la région métropolitaine mercredi, suivie par une bordée de neige jeudi et vendredi. « Les régions au sud du fleuve Saint-Laurent auront une accumulation de neige qui pourrait atteindre 15 centimètres », indique le bulletin météo fédéral. « Cette neige proviendra d’un système dépressionnaire en provenance du Texas qui se fusionnera avec un front froid qui traversera la province jeudi. »

Les services municipaux seront à pied d’œuvre, a assuré Mme Plante.

« On va travailler d’arrache-pied parce qu’on veut bien sûr s’assurer que tout est sécuritaire et que tout va bien se passer », a-t-elle continué. « La Ville de Montréal sera au rendez-vous pour déblayer les trottoirs et les rues. Soyons préparés, mais la dernière tempête s’est très bien passée. »

Mme Plante a indiqué que la bordée de neige ne l’inquiétait pas trop, mais que les précipitations en pluie pouvait « compliquer la gestion des bouches d’égouts et des trottoirs ».