Le véhicule de fonction de Valérie Plante a été volé vendredi dernier dans les rues d’Ahuntsic-Cartierville. Aucun document sensible n’aurait été compromis.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

La Toyota Highlander noire était stationnée au coin des rues Dudemaine et Saint-Réal, près de la prison de Bordeaux, lorsqu’elle s’est volatilisée.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé qu’il faisait enquête sur un vol de véhicule, sans toutefois vouloir confirmer qu’il s’agissait du véhicule de fonction de Mme Plante. « Vers 22 h 20 vendredi, on a été appelés pour un vol de véhicule », a indiqué l’agent relationniste Manuel Couture. « L’enquête est toujours en cours. Il n’y a aucune arrestation dans ce dossier et le véhicule n’a pas été retrouvé. »

Le Journal de Montréal a révélé l’histoire mardi avant-midi.

Le véhicule de fonction de la mairesse appartient à la Ville de Montréal et est conduit par des fonctionnaires municipaux. Il aurait été stationné près du domicile de l’un d’eux au moment du vol.

Selon nos informations, aucun document sensible ne se trouvait dans le véhicule au moment de sa disparition. Le véhicule aurait été ciblé au hasard.