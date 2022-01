Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a proposé à l’administration Plante de fermer quatre postes de quartier en 2020, croit savoir l’opposition officielle à l’hôtel de ville.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Les élus d’Ensemble Montréal ont affirmé lundi, en conseil municipal, avoir obtenu des informations selon lesquelles le chef de police Sylvain Caron avait proposé un plan de fusions au comité exécutif de la Ville de Montréal le 11 mars 2020.

Selon les allégations de l’opposition, le SPVM aurait proposé la fusion des postes suivants :

Pierrefonds (3) et Dollard-des-Ormeaux (4)

Cartierville (10) et Ahuntsic (27)

Saint-Léonard (42) et Anjou (46)

Rivière-des-Prairies (45) et Pointe-aux-Trembles (49)

Lundi, trois élus d’Ensemble Montréal ont vivement reproché à l’administration Plante son manque de transparence dans ce dossier. « Comment les citoyens de cette ville peuvent-ils faire confiance à l’administration actuelle », a fait valoir Abdelhaq Sari, porte-parole d’Ensemble Montréal en matière de sécurité publique.

Son chef Aref Salem a directement questionné la mairesse Plante sur la possibilité que le SPVM ait proposé des fusions de postes. La mairesse n’a pas confirmé ou infirmé ces informations.

Dans une déclaration, son cabinet a confirmé que « le SPVM a présenté au comité exécutif un projet comprenant des hypothèses d’intégrations de poste de quartier, qui n’a jamais été entériné par la Ville de Montréal ».

L’équipe de Mme Plante a souligné qu’un moratoire sur la fermeture de postes de quartier avait été voté par le conseil municipal fin 2020. « Notre position est claire, le moratoire est toujours en vigueur, et aucune fermeture de poste de quartier n’est envisagée », continue la déclaration. « Si le SPVM dépose un plan complet, il sera dûment analysé et soumis à la population. »

« Il n’y aura pas d’intégrations sans consultations », a dit Alain Vaillancourt, le responsable de la sécurité publique de Valérie Plante, au conseil municipal. « On souhaite avoir une police de proximité qui est toujours plus efficace pour assurer la sécurité des Montréalais et des Montréalaises. »

Début janvier, le chef de police Caron a créé la surprise en évoquant publiquement sa volonté de mettre une croix sur le modèle de police de quartier qui prévaut à Montréal depuis 25 ans.