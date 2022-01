Près de 200 personnes se sont rassemblées à Montréal samedi pour s’opposer aux mesures sanitaires en vigueur visant à freiner la propagation de la COVID-19.

Coralie Laplante La Presse

« Non à toute », « Libérez Amalega » ou « Natural immunity matters and lockdown kills » (L’immunité naturelle compte et le confinement tue) pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants, réunis au parc La Fontaine, dans le secteur du Plateau-Mont-Royal.

Le froid n’a pas freiné l’ardeur des opposants aux mesures sanitaires, qui ont ensuite pris les rues d’assaut pour se diriger au pied du mont Royal.

« Je suis beaucoup déçue [et] un peu déprimée de ces temps-ci. Je trouve qu’on est rendu dans quelque chose qui ressemble un petit peu plus à une dictature qu’à une vraie liberté », a déclaré Irina Constantinescu, qui participait à la marche, à La Presse.

Elle estime que les mesures actuelles sont en train de « détruire » le système de santé, au sein duquel elle travaille. « Tout l’argent qui a été mis là-dedans, dans cette crise, elle aurait pu servir à autre chose », a évoqué Mme Constantinescu. Elle estime que des « sanctions punitives » ne devraient pas être imposées aux citoyens non vaccinés.

Irina Constantinescu a reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19. « Mais pas parce que j’y crois », a-t-elle précisé. Elle a reçu sa première injection puisqu’elle craignait de perdre son emploi dans le domaine de la santé, et le deuxième pour rassurer sa famille à l’approche du temps des Fêtes.

Ce rassemblement survient au moment où Québec rapporte 56 hospitalisations de moins reliées à la COVID-19 samedi, 68 décès supplémentaires.