Une centaine de personnes se sont réunies pour rendre hommage à Amir Benayad, ce jeune de 17 ans tué par balle plus tôt cette semaine, et dénoncer la violence par armes à feu.

Mayssa Ferah La Presse

Amir Benayad, 17 ans. Les mots « sonnent bizarres » dans la bouche d’un adolescent du même âge qui admet avoir peur. Ça aurait pu être lui, son ami, son copain de classe, s’inquiète-t-il. Il est venu rendre hommage à la victime tuée par balle jeudi soir dans le secteur du Plateau-Mont-Royal.

Sa mort ne laisse personne indifférent. Elle attriste les parents et chamboule les jeunes. Parmi la foule rassemblée à l’intersection du Plateau-Mont-Royal où Amir Benayad a été abattu, ils sont plusieurs à avoir une impression de déjà-vu. « Et c’est ça, au fond, qui est infiniment triste », explique Rahna Mansour, une mère de famille aux yeux fuyants. « On se demande vraiment, c’est qui le prochain ? Mon fils ? Mon neveu ? »

Ce meurtre, le premier à survenir à Montréal en 2022, rappelle le sombre bilan de l’année dernière, où trois adolescents montréalais ont été tués. Thomas Trudel, 16 ans, a été abattu en pleine rue à deux pas de chez lui en novembre dernier. Janai Dopwell-Bailey, 16 ans, a été poignardé à mort en octobre à la suite d’un conflit. En février dernier, Meriem Boundaoui, 15 ans, a été tuée d’une balle à la tête alors qu’elle prenait place dans un véhicule à Saint-Léonard.

L’enquête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est toujours en cours. Comme c’est le cas pour les meurtres de Meriem Boundaoui et Thomas Trudel, aucun suspect n’a été arrêté.