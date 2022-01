« J’ai eu l’occasion de tester moi-même le tronçon au pas de course et ce fut un réel plaisir de croiser des familles qui profitaient déjà de ces nouvelles améliorations », a indiqué Alvaro Cueto (sur la photo), conseiller municipal associé sur ces dossiers.

La Ville de Longueuil triple le nombre de kilomètres de pistes cyclables déneigées l’hiver.

Alice Girard-Bossé La Presse

Depuis quelques semaines, un premier tronçon de piste cyclable d’environ 14 km sur la route verte est déneigé pour la première fois à Longueuil. La barre du 5 kilomètres de voies cyclables déneigées n’avait jamais été franchie.

« Je suis fière qu’on ait réussi à obtenir cette petite victoire rapidement et à moindre coût, en travaillant avec l’équipe des Travaux publics de la Ville », a déclaré dans un communiqué Marjolaine Mercier, conseillère municipale, responsable de la mobilité active, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la santé et des saines habitudes de vie au sein du comité exécutif de la Ville.

La portion déneigée part de la limite de Carignan, traverse le district du Parc-de-la-Cité, passe par le district de Laflèche et se rend jusqu’au boulevard Jacques-Cartier.

Jusqu’à maintenant, seuls 4,5 km de voies étaient déneigés, soit un tronçon entre le cégep Édouard-Montpetit et la station de métro Longueuil.

La Ville de Longueuil souhaite poursuivre son projet de réseau blanc, soit des pistes cyclables accessibles 12 mois par année.