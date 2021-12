« Comme pour la plupart des Québécois et des Québécoises en ce moment, c’est dur pour le moral ce qui se passe », avoue Valérie Plante en entrevue.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, souffre de « symptômes modérés » de la COVID-19, au surlendemain de son diagnostic. Devant la hausse des cas et la croissance du variant Omicron, elle n’exclut pas de réutiliser l’état d’urgence.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

En marge d’une entrevue avec La Presse, Valérie Plante a indiqué se sentir fatiguée et être enrouée. Elle maintient toutefois l’essentiel de son agenda pour les trois prochains jours, avec un conseil municipal et la présentation de son budget d’ici Noël.

« Je pense que je m’en sors quand même assez bien, comparativement à certaines personnes qui ont symptômes très très forts », a-t-elle dit d’une voix éraillée, par vidéoconférence. « Ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait aller pire. »

C’est quand même frappant. Malgré qu’on soit bien protégés, ça surprend. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Mme Plante a annoncé samedi sur les réseaux sociaux qu’elle avait reçu un résultat positif après avoir passé un test de COVID-19. Elle avait passé le test « suite à un cas de COVID dans [son] entourage ».

Devant la hausse fulgurante des cas dans la population depuis une semaine, la mairesse encaisse le coup. « C’est dur pour le moral, a-t-elle reconnu. Comme pour la plupart des Québécois et des Québécoises en ce moment, c’est dur pour le moral ce qui se passe, ce variant qui est extrêmement contagieux. »

Renouveler l’état d’urgence ?

À ce stade-ci, Mme Plante n’exclut pas de réutiliser l’état d’urgence sur le territoire montréalais si la situation l’exige. En août, l’état d’urgence avait été levé après 17 mois consécutifs, mettant ainsi fin à cette mesure qui consacre une série de pouvoirs extraordinaires à la Ville. « Toutes les possibilités sont sur la table. S’il le faut, on ne va pas hésiter à le réutiliser », avoue la mairesse à ce sujet.

Elle affirme en effet que l’état d’urgence est un outil parmi d’autres dans son coffre, qui pourrait se révéler encore pertinent « en fonction de l’évolution du variant » Omicron. « Il est très fort, il se répand comme une traînée de poudre ! », confie-t-elle à ce sujet.

« C’est sûr que la situation idéale, ce n’est pas un confinement complet. Le mieux, ça serait qu’on puisse garder, avec des réservations et les mesures sanitaires, nos installations ouvertes. Mais évidemment, si la Santé publique décidait de fermer, on n’aura pas le choix », enchaîne-t-elle au passage.

Mme Plante doit par ailleurs rencontrer lundi soir le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, en compagnie de la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier. L’itinérance risque d’être l’un des enjeux qui seront abordés. « Le nombre de lits a été augmenté de façon vraiment substantielle et de prime abord, ça couvre tous les besoins », dit la mairesse à ce sujet, sans exclure de nouvelles mesures.