La mairesse de Montréal-Nord Christine Black estime qu’une récente étude sur la violence dans son arrondissement devrait inciter les pouvoirs publics à y faire davantage d’investissements.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Le rapport, commandé à des sociologues par l’arrondissement, conclut que l’insécurité augmente chez les jeunes du quartier, qui ne font pas ou peu confiance aux autorités. Les jeunes filles sont particulièrement nombreuses à ne pas sentir en sécurité dans les espaces publics de Montréal-Nord.

« Ce qu’il y a dans l’étude reflète tout à fait ce qu’on voit sur le terrain, c’est-à-dire une hausse des évènements violents », a-t-elle dit. « C’est très préoccupant. » La mairesse d’arrondissement, nouvellement réélue, pointe notamment du doigt « la banalisation des armes à feu, la banalisation de la violence ».

L’étude a été commandée par Montréal-Nord afin d’avoir un nouveau diagnostic quant à la violence perpétrée et subie par les jeunes sur son territoire.

« Ça met la lumière sur tous les besoins qu’on a comme arrondissement. On le sait, les arrondissements de l’Est ont été moins bien garnis en termes de ressources », a dit Mme Black. « On a moins d’équipements, on a moins de parcs. » Elle revendique notamment un grand centre sportif pour Montréal.

Quant au lien de confiance entre police et jeunes, la mairesse Black fait valoir qu’il reste beaucoup de travail à faire. Des outils pourraient toutefois aider, à son avis : « ça fait plusieurs années quand même qu’Ensemble Montréal [sa formation politique] demande des caméras corporelles, tout ça peut améliorer le lien de confiance avec le service de police ».