La mairesse Valérie Plante exhorte les Montréalais à « encourager leurs commerçants locaux » à l’approche des Fêtes, alors que le retour du télétravail – annoncé mardi par le gouvernement Legault –, cause son lot d’inquiétudes dans le milieu des affaires.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Amazon n’a pas besoin de notre portefeuille, mais nos commerçants locaux, oui. C’est aussi un effort de résilience et de solidarité que de faire son magasinage du temps des Fêtes dans les commerces d’ici. Ça leur fait du bien, ils sont heureux de nous voir. Et ça fait une grande différence dans leur chiffre d’affaires et leur moral également », a soutenu Mme Plante mercredi, lors de la dernière séance du comité exécutif en 2021.

Elle a du même coup indiqué que le centre-ville « demeure un lieu sûr et sécuritaire », laissant aussi entendre que la santé économique de la métropole « est une raison supplémentaire d’aller se faire vacciner ».

Plus tôt, mercredi, La Presse rapportait que des représentants du milieu des affaires s’inquiètent des effets qu’aura le retour du télétravail dans les grandes villes comme Montréal, surtout s’il se prolonge au-delà du temps des Fêtes. Dans la fonction publique, ce retour au télétravail sera rendu obligatoire pour tous.

« On a été pris par surprise. On est déçus et inquiets sur l’impact que ça aura sur les petites entreprises des centres-villes de Montréal, Québec, Gatineau, où on avait commencé à retrouver de la vie », a notamment expliqué le vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), François Vincent, suivi par plusieurs autres.

« C’est la chose à faire »

À ces inquiétudes, Valérie Plante répond en deux temps. « C’est un effort supplémentaire et important. Il faut suivre les règles du gouvernement », a d’abord martelé la mairesse, en se montrant toutefois empathique aux difficultés que ces nouveaux resserrements peuvent engendrer. « Ce n’est pas facile, mais on doit garder en tête que ce sont ces efforts qui vont nous permettre de reprendre nos activités le plus rapidement possible. On n’a pas envie de se redistancier, mais c’est la chose à faire », s’est-elle exclamée.

Dans Ville-Marie, le stationnement sur rue demeurera gratuit les soirs et les fins de semaine entre le 3 décembre et le 2 janvier prochain, tel qu’annoncé il y a quelques semaines par la Ville, pour permettre aux Montréalais d’effectuer leur magasinage du temps des Fêtes en toute quiétude.

« Il faut être prudents, mais en même temps le centre-ville et l’économie de Montréal vont bien. On continue comme gouvernement local de le soutenir. C’est à vous chaque citoyen, chaque citoyenne, d’en faire de même », a encore insisté la mairesse Plante.