(Montréal) Malgré la pluie verglaçante et le vent, la grande journée de la 19e Guignolée du Dr Julien a récolté au moins 1,3 million en dons samedi à Montréal.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

« C’est plus que d’habitude », s’est réjoui le Dr Gilles Julien en entrevue téléphonique dimanche. L’année dernière, la journée de lancement avait donné 1,1 million. « Chaque année depuis 19 ans, ça a été comme ça, en croissance », a-t-il expliqué.

Ce nombre pourrait encore grossir, comme les 39 centres de pédiatrie sociale en communauté parrainés par la Fondation du Dr Julien à l’extérieur de la métropole n’ont pas encore fini de compter la quantité de dons qu’ils ont amassés. De plus, plusieurs visiteurs ont donné des jouets en cadeaux.

Pourtant, la journée de samedi s’était annoncée « stressante », alors que la météo peu attirante faisait peser un nuage sombre sur les diverses activités prévues, comme « on ne pouvait pas faire rentrer les gens à l’intérieur » à cause des mesures sanitaires.

Pour son retour en présentiel, la fondation a remis sur la glace sa traditionnelle partie de hockey-bottine avec les enfants du centre La Ruelle d’Hochelaga. Dans plusieurs lieux dans la ville, musiciens, cracheurs de feu et même le père Noël se sont rassemblé, alors que les visiteurs pouvaient déguster des produits de cabane à sucre.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA GUIGNOLÉE DU DR JULIEN

« Des gens sont venus, mais pas beaucoup […] pas autant qu’on aurait espéré », a raconté le Dr Julien. Au moment des évènements, il ne savait pas encore que les bénévoles stationnés sur plusieurs coins de rue recevaient de nombreux dons. Aussi, « les gens ont grandement préféré donner par internet » plutôt que de braver la pluie.

La Guignolée du Dr Julien aura lieu jusqu’au 15 janvier prochain, pour financer 42 centres de pédiatrie sociale communautaire.

En première ligne

Cette pratique regroupe un éventail d’intervenants― Médecins, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, spécialistes juridiques, etc. ― qui travaillent de concert pour répondre aux besoins de plus de 10 000 enfants en difficulté.

Ils peuvent ainsi « dépister les enfants les plus vulnérables » et « poser des diagnostics », mais aussi offrir « un service d’accompagnement pour les familles », le tout « sans jugement », a indiqué le Dr Julien, insistant sur le fait que le but est de travailler en coopération avec la communauté et de prévenir les placements en familles d’accueil.

Dans son rapport d’avril dernier, la commission Laurent sur les droits des enfants recommandait d’« agir en prévention, d’abord et avant tout », notamment en soutenant les parents, a-t-il rappelé.

Au Québec, « nos systèmes sont dépassés, a affirmé le Dr Julien, alors nous nous occupons des enfants qui tombent entre deux chaises ». Il a cité l’exemple d’un enfant qui ne parle pas à 3 ans, et qui pourrait attendre jusqu’à ses 5 ans avant de voir un spécialiste dans le réseau public.

« Nous sommes en première ligne, ce qui soulage la DPJ [Direction de la protection de la jeunesse] et les hôpitaux. »

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.